Мария Погребняк сравнила Баскова с "мелочным хамом" из-за скандала с Бузовой

Николай Басков и Ольга Бузова поссорились после музыкальной премии, которая прошла в Москве несколько дней назад. Рассказываем детали скандала и выясняем, как на произошедшее отреагировали другие звезды шоу-бизнеса и пользователи соцсетей.

"Иногда лучше молчать"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Конфликт между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой начался еще 14 июня прямо на сцене музыкальной премии в Москве: артистка эффектно появилась на публике – в огромном серебряном сердце, одетая в яркий облегающий наряд. Певец, который был ведущим мероприятия, шутливо обратил внимание на ее образ.

"Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью", – сказал Басков. Многие журналисты тогда предположили, что так он намекнул на недавний скандал вокруг откровенного наряда Бузовой на концерте в Уфе.

Однако певица не растерялась и прямо со сцены ответила, что "хороших ведущих нынче мало". Позже она отреагировала на комментарий Баскова и в своем телеграм-канале.





Ольга Бузова певица В который раз убеждаюсь: даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить.

На следующий день в блоге Баскова появилось видео с исполнением сложной партии и неоднозначным комментарием. Пользователи соцсетей предположили, что таким образом артист отреагировал на пост Бузовой.

"Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит", – написал он.

Без внимания такое поведение артиста не оставили несколько коллег по цеху. За Бузову вступилась ее подруга – светская львица, блогер и продюсер Мария Погребняк.





Мария Погребняк блогер, продюсер У нас не только нынче ведущих хороших осталось мало, как сказала Оля. У нас еще недостаток настоящих мужчин. До какой степени деградации надо дойти, чтобы назвать женщину козой? Позор Николаю Баскову, который повел себя как мелочный хам.

При этом Басков успел ответить и Погребняк: певец в своих соцсетях припомнил светской львице ее постановочную драку с бывшей женой футболиста Александра Кержакова Миланой Тюльпановой, снятую несколько лет назад.

"Чтобы женщину уважали, она прежде всего сама должна вести себя достойно", – подчеркнул певец.

В свою очередь, телеведущая Яна Чурикова намекнула в своем блоге, что Николай мог перегнуть палку, раскритиковав наряд не только Бузовой, но и певицы Мари Краймбрери.

"Нужно ли ведущему держать себя в рамках – или шутить можно на любые темы и стебать кого угодно?" – задалась вопросом Чурикова.

Позднее к скандалу подключилась и фигуристка Алина Загитова, которой тоже досталось от "золотого голоса России" за участие в номере "Подруга" певицы Люси Чеботиной. После выступления Басков пошутил, что легендарная спортсменка стала "дорогой подтанцовкой".

"Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни", – ответила фигуристка в соцсетях.

При этом на сторону Николая Баскова встала его подруга – продюсер Яна Рудковская. Она призвала не обижаться на артиста, так как он "добрейшей души человек" и точно не хотел зла.

"Бедные девочки"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фанаты артистов не могли пройти мимо конфликта: многие начали писать Ольге Бузовой, чтобы она не обращала внимания на высказывания Николая Баскова.



из комментариев в социальных сетях Какой стыд и позор. Как Николай Басков себя низко ведет по отношению к Ольге Бузовой, которая никак не заслужила оскорбления и обзывательства в свою сторону.

Некоторые также подчеркнули, что Бузова много работает и добивается успеха собственным трудом, и поэтому не заслуживает такого отношения со стороны коллеги.

"Ольгу я уважаю за ее упорство и труд. А завистникам предлагаю идти работать, а не валяться на диване и плеваться", – поделилась мнением Лолита.

Пользователи отметили и другие замечания артиста: по мнению зрителей премии, Басков действительно "перегнул палку" и "потерял контроль".





из комментариев в социальных сетях Бедные девочки. У Баскова словно тормоза отказали, как он прошелся по всем без разбора. Просто ужасно.

Но немало и тех, кто встал на сторону Баскова. Фанаты отметили, что певец "просто пошутил", а Бузова приняла все "близко к сердцу".

"Николя, я вас умоляю, не реагируйте вы на нее, пусть что хочет, то и говорит вам! Носик вверх и гордой походкой по синим волнам, пусть вам будет море по колено и горы по пояс!", – написала Диана.



(Ольга Бузова. – Прим. ред.) хорошая, но никогда не знаешь, как отреагирует. Просто заранее ей надо кинуть СМС, можно ли сказать какие-то шутки.

из комментариев в соцсетях Как человек онахорошая, но никогда не знаешь, как отреагирует. Просто заранее ей надо кинуть СМС, можно ли сказать какие-то шутки.

Немало и ответов, которые призывают артистов не выносить сор из избы и обсудить все вопросы и недосказанности лично. Фанаты также напомнили, что еще недавно Бузова и Басков были в хороших отношениях, вместе вели мероприятия и выступали.

