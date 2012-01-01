Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 15:38

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Мария Погребняк сравнила Баскова с "мелочным хамом" из-за скандала с Бузовой

"Словно тормоза отказали": как в соцсетях отреагировали на скандал Бузовой и Баскова

Николай Басков и Ольга Бузова поссорились после музыкальной премии, которая прошла в Москве несколько дней назад. Рассказываем детали скандала и выясняем, как на произошедшее отреагировали другие звезды шоу-бизнеса и пользователи соцсетей.

"Иногда лучше молчать"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Конфликт между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой начался еще 14 июня прямо на сцене музыкальной премии в Москве: артистка эффектно появилась на публике – в огромном серебряном сердце, одетая в яркий облегающий наряд. Певец, который был ведущим мероприятия, шутливо обратил внимание на ее образ.

"Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью", – сказал Басков. Многие журналисты тогда предположили, что так он намекнул на недавний скандал вокруг откровенного наряда Бузовой на концерте в Уфе.

Однако певица не растерялась и прямо со сцены ответила, что "хороших ведущих нынче мало". Позже она отреагировала на комментарий Баскова и в своем телеграм-канале.

В который раз убеждаюсь: даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить.
Ольга Бузова
певица

На следующий день в блоге Баскова появилось видео с исполнением сложной партии и неоднозначным комментарием. Пользователи соцсетей предположили, что таким образом артист отреагировал на пост Бузовой.

"Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит", – написал он.

Без внимания такое поведение артиста не оставили несколько коллег по цеху. За Бузову вступилась ее подруга – светская львица, блогер и продюсер Мария Погребняк.

У нас не только нынче ведущих хороших осталось мало, как сказала Оля. У нас еще недостаток настоящих мужчин. До какой степени деградации надо дойти, чтобы назвать женщину козой? Позор Николаю Баскову, который повел себя как мелочный хам.
Мария Погребняк
блогер, продюсер

При этом Басков успел ответить и Погребняк: певец в своих соцсетях припомнил светской львице ее постановочную драку с бывшей женой футболиста Александра Кержакова Миланой Тюльпановой, снятую несколько лет назад.

"Чтобы женщину уважали, она прежде всего сама должна вести себя достойно", – подчеркнул певец.

В свою очередь, телеведущая Яна Чурикова намекнула в своем блоге, что Николай мог перегнуть палку, раскритиковав наряд не только Бузовой, но и певицы Мари Краймбрери.

"Нужно ли ведущему держать себя в рамках – или шутить можно на любые темы и стебать кого угодно?" – задалась вопросом Чурикова.

Позднее к скандалу подключилась и фигуристка Алина Загитова, которой тоже досталось от "золотого голоса России" за участие в номере "Подруга" певицы Люси Чеботиной. После выступления Басков пошутил, что легендарная спортсменка стала "дорогой подтанцовкой".

"Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни", – ответила фигуристка в соцсетях.

При этом на сторону Николая Баскова встала его подруга – продюсер Яна Рудковская. Она призвала не обижаться на артиста, так как он "добрейшей души человек" и точно не хотел зла.

"Бедные девочки"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фанаты артистов не могли пройти мимо конфликта: многие начали писать Ольге Бузовой, чтобы она не обращала внимания на высказывания Николая Баскова.

Какой стыд и позор. Как Николай Басков себя низко ведет по отношению к Ольге Бузовой, которая никак не заслужила оскорбления и обзывательства в свою сторону.
из комментариев в социальных сетях

Некоторые также подчеркнули, что Бузова много работает и добивается успеха собственным трудом, и поэтому не заслуживает такого отношения со стороны коллеги.

"Ольгу я уважаю за ее упорство и труд. А завистникам предлагаю идти работать, а не валяться на диване и плеваться", – поделилась мнением Лолита.

Пользователи отметили и другие замечания артиста: по мнению зрителей премии, Басков действительно "перегнул палку" и "потерял контроль".

Бедные девочки. У Баскова словно тормоза отказали, как он прошелся по всем без разбора. Просто ужасно.
из комментариев в социальных сетях

Но немало и тех, кто встал на сторону Баскова. Фанаты отметили, что певец "просто пошутил", а Бузова приняла все "близко к сердцу".

"Николя, я вас умоляю, не реагируйте вы на нее, пусть что хочет, то и говорит вам! Носик вверх и гордой походкой по синим волнам, пусть вам будет море по колено и горы по пояс!", – написала Диана.

Как человек она (Ольга Бузова. – Прим. ред.) хорошая, но никогда не знаешь, как отреагирует. Просто заранее ей надо кинуть СМС, можно ли сказать какие-то шутки.
из комментариев в соцсетях

Немало и ответов, которые призывают артистов не выносить сор из избы и обсудить все вопросы и недосказанности лично. Фанаты также напомнили, что еще недавно Бузова и Басков были в хороших отношениях, вместе вели мероприятия и выступали.

Читайте также


Шмакова Екатерина

шоу-бизнес

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика