Baza: москвичку уволили из крупной фармсети из-за невыполнимой задачи

Столичная бренд-менеджер аптечной сети столкнулась с "тихим сокращением": женщину уволили под предлогом проваленной задачи, условия которой изначально были невыполнимыми, утверждают СМИ. Какие еще схемы расставания с сотрудниками есть на рынке труда и как отстоять свои права, разбиралась Москва 24.

Уволить по-тихому

Москвичка, которая ранее работала бренд-менеджером крупной аптечной сети, заявила телеграм-каналу Baza, что попала под "тихое сокращение".

По ее словам, конфликт с начальством начался год назад после того, как она попросила выплатить квартальные бонусы. Деньги в итоге перевели после вмешательства юриста, но затем ей якобы перекрыли доступ к рабочей почте, файлам, программе 1С и профессиональным базам.

В марте 2026-го сотруднице прислали задание, которое она назвала заведомо невыполнимым. За 28 часов требовалось провести глубокий анализ рынка, хотя в среднем такая работа занимает 211 дней. При этом трудиться надо было в одиночку и без доступа к нужным данным. Когда москвичка попросила прислать файлы и объяснить методику расчета, руководство проигнорировало запрос, утверждает жительница столицы.

Задание было провалено, и бренд-менеджера уволили, однако трудовая инспекция выявила в действиях работодателя нарушения законодательства. Сейчас сотрудница пытается восстановиться на прежней должности через суд.

Ранее кадровый эксперт Илья Варакин связал волну сокращений в России с оптимизацией компаний. По его словам, признаки замедления экономики появились в октябре 2025 года, после чего началось охлаждение новых проектов и действующих производств.

При этом безработица в РФ остается на уровне в 2,2%, в то время как численность занятых достигла рекордных 74,6 миллиона человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в октябре 2026 года. Однако до 2032 года рынку труда потребуется около 12 миллионов работников как на новые места, так и на замену выбывающих, подчеркнула она.

Одновременно с этим в стране начала расти застойная безработица. По данным Росстата, число россиян, которые не могут трудоустроиться более 12 месяцев, увеличилось в 1,5 раза за год и достигло порядка 226 тысяч человек. Эксперты утверждают, что дольше всего работу ищут молодежь и граждане предпенсионного возраста, а на ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда.

В то же время позитивно выглядит ситуация с обновленными центрами занятости: средний срок поиска работы в них сократился на 33%.

Убрать любым способом

Есть несколько сценариев, когда компания хочет расстаться с сотрудником, но не напрямую, а постепенно формируя основания для увольнения. Об этом Москве 24 рассказала HR-эксперт Наталья Осетрова.

Первым она назвала "ловушку неформальных договоренностей". Руководитель позволяет подчиненному работать в более свободном графике: например, появляться в офисе позже или уходить раньше по семейным обстоятельствам.

"Но договоренности нигде официально не зафиксированы. Через некоторое время сотруднику предъявляют претензии за опоздания, отсутствие на рабочем месте, вплоть до попыток уволить за прогул", – привела пример эксперт.

Другой вариант – внеплановая проверка. В подразделении инициируют оценку сотрудников и собирают обратную связь о качестве их работы. При этом критерии могут подбираться так, что конкретный работник получает низкие результаты. В дальнейшем это становится аргументом для разговора о несоответствии занимаемой должности.

"Распространена и практика заведомо невыполнимых задач. Сотруднику ставят условия с нереалистичными сроками или объемами работы. Доказать, что задача объективно невыполнима, бывает сложно", – уточнила Осетрова.

В итоге сотрудник либо не укладывается в сроки, либо выполняет работу в ущерб качеству. И в том и в другом случае появляются основания предъявить претензии к его эффективности.





Наталья Осетрова HR-эксперт Отдельно стоит упомянуть ограничение ресурсов. Сотруднику могут усложнить доступ к необходимой информации или инструментам, без которых качественно выполнить работу практически невозможно. При этом требования к результату остаются прежними, а возникающие проблемы начинают объяснять недостаточной компетентностью самого сотрудника.

Также встречается поэтапное исключение из рабочего процесса. У сотрудника забирают ключевые проекты, важные задачи, зоны ответственности, оставляя преимущественно рутину. Постепенно его роль в подразделении становится все менее значимой, после чего возникает вопрос о целесообразности сохранения самой позиции.

"Общая логика всех этих сценариев одна: решение о расставании может быть принято заранее, а затем под него начинают формировать управленческие аргументы", – резюмировала эксперт.

Помнить о правах

Для доказательства своей правоты специалисту нужно все фиксировать: сохранять переписки с руководством, скрины, аудиозаписи, чтобы в дальнейшем можно было себя защитить. Об этом Москве 24 заявила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

"Сокращение регламентировано Трудовым кодексом: оно предполагает уведомление сотрудника за два месяца о предстоящих изменениях. В это время работник продолжает исполнять свои обязанности, а по итогам сокращения ему выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка", – добавила она.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Кроме того, за ним сохраняется среднемесячный заработок на период трудоустройства – за второй и третий месяцы, причем за третий по решению службы занятости. Чтобы не выплачивать все это, работодатель может попытаться избавиться от работника любыми другими способами.

Однако, по словам эксперта, работодателя могут наказать, если процедуры привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности или сокращения официально запущены. Если этого нет, ни инспектору труда, ни прокуратуре исследовать фактически нечего. Государственные органы проверяют только соблюдение процедуры, объяснила она.

При этом статья 381 ТК РФ предусматривает, что индивидуальные трудовые споры, в том числе об увольнении, решаются в судебном порядке. Таким образом, отстоять свои права можно за счет этого инструмента, заключила Шайдуллина.

