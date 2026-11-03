Эксперт Лоикова объяснила, почему компании не любят брать женщин на работу

В России женщины тратят на поиск работы больше времени, чем мужчины, сообщили в Росстате. С чем связано это явление и каковы особенности современного рынка труда, разбиралась Москва 24.

Прямая дискриминация?

Россиянки в сентябре 2026 года находились в поиске работы в среднем 5,7 месяца, в то время как мужчины – 4,7 месяца, следует из данных Росстата. В ведомстве уточнили, что безработица затронула 2,4% женщин и 2% мужчин, при этом средний показатель по стране составил 2,2%.

При этом лишь 20,4% желающих искали место труда через службу занятости, в то время как 66% полагались на круг общения – друзей, родственников и знакомых.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова подтвердила в разговоре с Москвой 24, что россиянки тратят больше времени на поиск работы. По словам эксперта, схожий разрыв фиксировался и в прогнозе на июнь 2026 года: женщины были в поиске 5,8 месяца против 4,9 у мужчин.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт За этим стоит комплекс причин, от семейных обязанностей до прямой дискриминации. Самый частый барьер – так называемый материнский фильтр. Работодатели нередко оценивают женщин 25–40 лет с оглядкой на возможный декрет, а матерей с маленькими детьми – с учетом потенциальных больничных и ограничений по графику. Согласно опросу сервиса по поиску работы, 36% женщин сталкиваются с предвзятостью именно из-за наличия детей, а 30% – из-за гендерного признака в целом.

Лоикова уточнила, что в данном случае также присутствует возрастная дискриминация (эйджизм): проблема стоит особенно остро для женщин старше 45. Согласно опросам, до 90% кандидаток этой категории получают отказы зачастую именно по такой причине.

"Также работодатели опасаются, что после перерыва в карьере – например по уходу за детьми – специалист утратил навыки, поэтому предпочитают людей с непрерывным опытом. При этом сам по себе перерыв на декрет, уход за ребенком или пожилым родственником не говорит об отсутствии потенциала. Но организации часто воспринимают это как риск", – предупредила эксперт.

Специалист пояснила, что за время паузы неизбежно меняются требования, рабочие инструменты и программы. В итоге нанять человека с непрерывным стажем работодателю кажется гораздо проще.



"Существуют и традиционно мужские сферы – добывающая промышленность, строительство, транспорт и логистика, где доля работающих мужчин превалирует. Женщинам в этих отраслях сложнее не только трудоустроиться, но и добиться равной оплаты", – рассказала она.

В качестве примера эксперт привела исследование Федерации независимых профсоюзов России, согласно которому в добывающей промышленности разрыв в зарплатах может достигать 57% в пользу мужчин.

Буква закона

Вместе с тем Зулия Лоикова подчеркнула, что отказ по гендерному признаку, возрасту или из-за наличия детей является прямым нарушением статьи 3 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), которая запрещает дискриминацию в сфере работы.

"Для защиты своих прав важно получить письменный отказ. Согласно статье о гарантии при заключении трудового договора (64 ТК РФ), по требованию кандидата работодатель обязан сообщить соискателю причину своего решения в течение семи рабочих дней", – пояснила специалист.

Даже если в документе будет указана формальная причина, он станет доказательством для дальнейших инстанций, добавила она.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Стоит собрать дополнительные материалы: скриншоты переписки с вопросами о детях, возрасте или семейном положении, объявление о вакансии с дискриминационными формулировками, аудиозаписи разговоров. Чем больше доказательств, тем выше шансы на успех.

Дальше можно подать жалобу в несколько инстанций одновременно. Среди них Государственная инспекция труда (основной орган для защиты трудовых прав, куда обращение направляется онлайн или лично), прокуратура как надзорный орган, который может провести проверку по факту нарушения закона, а также суд.



"Если женщину незаконно увольняют, она имеет право обратиться с иском о восстановлении нарушенных прав и компенсации морального вреда (на основании статьи 3 ТК РФ). Согласно части 1 статьи 392 ТК РФ, работник имеет право прийти в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права", – рассказала эксперт.

В связи с этими причинами на практике руководство крайне редко признается в том, что отказывает кандидату из-за гендерного признака или наличия детей, заключила Лоикова.

