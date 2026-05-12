Форма поиска по сайту

Новости

12 мая, 19:41

Культура

Сервис "Литрес" назвал ошибкой маркировку о наркотиках на детских книгах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Литрес" объяснил ошибкой появление предупреждающих плашек о наркотиках на детских книгах, опубликованных до 1990 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Ранее на детских книгах, включая "Крокодила Гену и Чебурашку", "Трех поросят" и "Волшебника Изумрудного города", начали появляться предупреждающие плашки о вреде наркотиков.

"Маркировка на таких книгах была размещена некорректно. В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями", – говорится в сообщении.

Сейчас некорректные плашки удаляются, так как произведения детской литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств.

В "Литрес" также пояснили, что детские произведения с возрастной маркировкой "12+" и выше, опубликованные после 1990 года, анализируются точечно в соответствии с требованиями законодательства.

До этого книжный сервис изучил похожую ситуацию с маркировкой произведений классической литературы. Тогда на сайте были промаркированы некоторые произведения российских классиков, в том числе сборник стихов Александра Пушкина "Стихотворения. 1814–1836".

В конце апреля Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке, пополнив его на более чем 200 произведений. При этом 11 книг из списка исключили.

