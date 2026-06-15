Психолог Майер: часто общаться с ИИ опасно при выгорании, стрессе и тревоге

В эпоху развития искусственного интеллекта люди все чаще доверяют решение различных проблем, в том числе психологических, ботам. Однако важно не разучиться слушать себя и понимать свое состояние без подсказки технологий, рассказали психологи. Подробности – в материале Москвы 24.

Опасная опора

Системы искусственного интеллекта позволяют получить ответы на разные бытовые вопросы, поэтому многие пользователи начали обращаться к ботам и за решением психологических проблем. При этом чрезмерное увлечение ИИ-технологиями может привести к серьезным последствиям.

Если нейросеть стала незаменимой опорой, без которой человек не может провести и дня – это тревожный сигнал, рассказала Москве 24 нейропсихолог Елена Гроза.





Елена Гроза нейропсихолог Настораживающими признаками являются полная замена психолога, профессионального врача или реальной социальной поддержки искусственным интеллектом. Также это появление чувства тревоги или ее усиление после общения с нейросетью, ухудшение сна и отсутствие самостоятельных решений в жизни, принятых без ИИ.

Важно обратить внимание на поведение: зависимый от нейросети человек часто поддается компульсивному возвращению. Например, беседа с ИИ завершена, чат закрыт, но тревога нарастает, и приходится вернуться, чтобы все перепроверить или что-то уточнить. При общении с искусственным интеллектом важно включать критическое мышление, трезво оценивать ситуацию и не увлекаться самодиагностикой и самоинтерпретацией, отметила Елена Гроза.

"Например: "ИИ поставил диагноз травма/депрессия/нарциссическое окружение, значит, так и есть". Так думать опасно, потому что ИИ может красиво формулировать, поддерживать и всегда принимать сторону человека, но технология не несет клинической ответственности и не видит ситуацию целиком", – отметила нейропсихолог.

При этом тотальное игнорирование общества в пользу общения с ИИ может серьезно отразиться на жизни. Появится пренебрежение обязанностями: работа, учеба, сон, отношения и бытовые дела уйдут на второй план. Постепенно снизится психологическая автономия: появится привыкание, что ИИ объяснит чувства, подскажет решение проблем, при этом собственная способность выдерживать неопределенность ослабнет, пояснила специалист.

Эксперт добавила, что при общении с нейросетью всегда нужно помнить о рисках, так как системы все же больше подходят для решения бытовых задач, не связанных с терапией.





Елена Гроза нейропсихолог ИИ может подтвердить ошибочное убеждение. Тогда длительное эмоционально заряженное общение с чат-ботами лишь усилит бредовые идеи и исказит интерпретации реальности.

Использование ИИ-ассистентов и чат-ботов может считаться адекватным и безопасным, когда есть цель, границы и сохраненная критичность мышления. Например, нормальным считается попросить нейросеть помочь в подготовке к выполнению профессиональных или бытовых задач, развлекательного контента: составить план, структурировать текст, подготовиться к разговору или собеседованию.

Вместо человека

При общении с нейросетью есть высокий риск столкнуться с антропоморфизацией, когда происходит перенос человеческих качеств, эмоций, мыслей и мотивов на чат-ботов, указала бизнес-психолог Елизавета Майер в беседе с Москвой 24.

"Это может приводить к формированию привязанностей, аналогичных человеческим отношениям. Некоторые пользователи воспринимают чат-боты как друзей или даже романтических партнеров, что может нарушать или даже разрушать их реальные социальные связи", – отметила эксперт.

Создается иллюзия эмоциональной близости за счет постоянной доступности и доброжелательности чат-ботов. Это может привести к путанице в межличностных отношениях. В последствии это грозит усилением чувства одиночества, подчеркнула специалист.





Елизавета Майер бизнес-психолог В сложных вопросах психического здоровья ключевую роль играет работа с психотерапевтом. ИИ пока не способен предложить тот уровень глубокого понимания и индивидуального подхода, который обеспечивает квалифицированный специалист.

При этом люди с уже существующими психическими расстройствами, подростки и те, кто рассматривает ИИ как замену терапии, больше других подвержены негативным проявлениям частого общения с нейросетью.

"Подростки, находящиеся в процессе формирования навыков самоконтроля, уязвимы к дезинформации и непрофессиональным советам. Они склонны доверять нейросети, даже если скептически относятся к информации в интернете, и могут делиться с ней конфиденциальными данными", – рассказала специалист.

Также в группе риска – взрослые и успешные люди, потому что они часто испытывают непрерывные перегрузки, синдром самозванца, выгорание, тревогу, хронический стресс и усталость от принятия решений.

"Все это может подорвать ментальное здоровье и создать условия для дальнейшего ухудшения состояния, усугубляемого взаимодействием с машиной", – добавила бизнес-психолог.

Специалист подчеркнула, что важно не воспринимать технологии как сверхчеловеческих сущностей, обладающих исключительной надежностью и способностью предоставлять абсолютно точную информацию. Не стоит использовать чат-боты ежедневно по несколько часов подряд ради решения проблем, не связанных с профессиональными задачами. Если это уже происходит, стоит сделать паузу и пересмотреть свои привычки.

