Психолог Майер: часто общаться с ИИ опасно при выгорании, стрессе и тревоге

В эпоху развития искусственного интеллекта люди все чаще доверяют решение различных проблем, в том числе психологических, ботам. Однако важно не разучиться слушать себя и понимать свое состояние без подсказки технологий, рассказали психологи. Подробности – в материале Москвы 24.
Опасная опора
Системы искусственного интеллекта позволяют получить ответы на разные бытовые вопросы, поэтому многие пользователи начали обращаться к ботам и за решением психологических проблем. При этом чрезмерное увлечение ИИ-технологиями может привести к серьезным последствиям.
Если нейросеть стала незаменимой опорой, без которой человек не может провести и дня – это тревожный сигнал, рассказала Москве 24 нейропсихолог Елена Гроза.
Важно обратить внимание на поведение: зависимый от нейросети человек часто поддается компульсивному возвращению. Например, беседа с ИИ завершена, чат закрыт, но тревога нарастает, и приходится вернуться, чтобы все перепроверить или что-то уточнить. При общении с искусственным интеллектом важно включать критическое мышление, трезво оценивать ситуацию и не увлекаться самодиагностикой и самоинтерпретацией, отметила Елена Гроза.
"Например: "ИИ поставил диагноз травма/депрессия/нарциссическое окружение, значит, так и есть". Так думать опасно, потому что ИИ может красиво формулировать, поддерживать и всегда принимать сторону человека, но технология не несет клинической ответственности и не видит ситуацию целиком", – отметила нейропсихолог.
При этом тотальное игнорирование общества в пользу общения с ИИ может серьезно отразиться на жизни. Появится пренебрежение обязанностями: работа, учеба, сон, отношения и бытовые дела уйдут на второй план. Постепенно снизится психологическая автономия: появится привыкание, что ИИ объяснит чувства, подскажет решение проблем, при этом собственная способность выдерживать неопределенность ослабнет, пояснила специалист.
Эксперт добавила, что при общении с нейросетью всегда нужно помнить о рисках, так как системы все же больше подходят для решения бытовых задач, не связанных с терапией.
Использование ИИ-ассистентов и чат-ботов может считаться адекватным и безопасным, когда есть цель, границы и сохраненная критичность мышления. Например, нормальным считается попросить нейросеть помочь в подготовке к выполнению профессиональных или бытовых задач, развлекательного контента: составить план, структурировать текст, подготовиться к разговору или собеседованию.
Вместо человека
При общении с нейросетью есть высокий риск столкнуться с антропоморфизацией, когда происходит перенос человеческих качеств, эмоций, мыслей и мотивов на чат-ботов, указала бизнес-психолог Елизавета Майер в беседе с Москвой 24.
"Это может приводить к формированию привязанностей, аналогичных человеческим отношениям. Некоторые пользователи воспринимают чат-боты как друзей или даже романтических партнеров, что может нарушать или даже разрушать их реальные социальные связи", – отметила эксперт.
Создается иллюзия эмоциональной близости за счет постоянной доступности и доброжелательности чат-ботов. Это может привести к путанице в межличностных отношениях. В последствии это грозит усилением чувства одиночества, подчеркнула специалист.
При этом люди с уже существующими психическими расстройствами, подростки и те, кто рассматривает ИИ как замену терапии, больше других подвержены негативным проявлениям частого общения с нейросетью.
"Подростки, находящиеся в процессе формирования навыков самоконтроля, уязвимы к дезинформации и непрофессиональным советам. Они склонны доверять нейросети, даже если скептически относятся к информации в интернете, и могут делиться с ней конфиденциальными данными", – рассказала специалист.
Также в группе риска – взрослые и успешные люди, потому что они часто испытывают непрерывные перегрузки, синдром самозванца, выгорание, тревогу, хронический стресс и усталость от принятия решений.
"Все это может подорвать ментальное здоровье и создать условия для дальнейшего ухудшения состояния, усугубляемого взаимодействием с машиной", – добавила бизнес-психолог.
Специалист подчеркнула, что важно не воспринимать технологии как сверхчеловеческих сущностей, обладающих исключительной надежностью и способностью предоставлять абсолютно точную информацию. Не стоит использовать чат-боты ежедневно по несколько часов подряд ради решения проблем, не связанных с профессиональными задачами. Если это уже происходит, стоит сделать паузу и пересмотреть свои привычки.