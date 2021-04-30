Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к проекту RT о Второй мировой войне

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Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице проекта RT Redfish, который посвящен Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта, связанного с просветительским проектом российского СМИ Russia Today", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор обратил внимание на то, что действия соцсети нарушают принципы свободного распространения информации. Помимо этого, речь идет о цензуре против российских СМИ.

Ранее в апреле Роскомнадзор обратился к руководству компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала российского телеканала RT.