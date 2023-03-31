СНБО Украины пообещал не применять силу при выселении монахов из лавры

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. При этом он пообещал, что власти не будут применять силу, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Я неоднократно говорил, что мы этого делать не будем. Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение страны будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны", – сказал Данилов.

По его словам, все будет выполнено в рамках закона, и лавра будет очищена от людей, которые там находятся.

Накануне украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска религиозных деятелей против решения властей Украины о расторжении договора об аренде объектов обители.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Патриарх Московский и всея Руси и Кирилл прокомментировал требование украинских властей к монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру. Он указал, что ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.

30 марта стало известно, что Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора. Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.

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