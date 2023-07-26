Дипломат РФ назвал передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ раскольническим проектом

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Планы по передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) носят в себе политический и раскольнический смысл, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ряд СМИ разместили информацию, из которой следует, что президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с патриархом Константинопольским Варфоломеем о передаче всего комплекса Киево-Печерской лавры ПЦУ.

Полянский напомнил, что ПЦУ была создана по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Это чисто политический и раскольнический проект, отвергаемый подавляющим большинством православных на Украине", – сказал он.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что мировое сообщество не реагирует на просьбы защитить Украинскую православную церковь (УПЦ) от гонений, которым она подвергается со стороны украинских властей.

До этого украинский суд отправил под стражу до 14 августа наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Он сможет выйти только под залог в 33 миллиона гривен, что составляет более 80 миллионов рублей. Священнослужитель страдает от сахарного диабета, однако суд не принял подобное обстоятельство во внимание.



Полиция попыталась не пустить прихожан Киево-Печерской лавры на воскресную службу