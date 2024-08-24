Кадыров назвал запрет властями Украины УПЦ маразмом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны маразмом. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в телеграм-канале.

"У Запада свои интересы, а украинские шайтаны, которые исполняют, – они безбожники. С ними вести переговоры, вести о чем-то разговор, об этом говорить не надо. Нам не нужен сосед враг, в любое время, который нападет на нас, объединив свои усилия с Западом, с Европой", – высказал свое мнение Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что хочет покончить с этим раз и навсегда.

Парламент Украины одобрил законопроект о запрете УПЦ 20 августа. А 24 августа его подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Документ вступит в силу через 30 дней после обнародования.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил решение Украины и назвал его "полноценным сатанизмом", который, считает он, поддерживают западные страны.

Также ранее в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма канонической УПЦ. Из часовни вывезли иконы и настенную роспись.