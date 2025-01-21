В РПЦ прокомментировали слова протоиерея об ударах ВСУ за аборты

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Медийным людям нужно тщательно взвешивать каждое слово, в том числе и священнослужителям. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев в своей проповеди на YouTube связал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с наказанием за аборты и блуд.

Легойда назвал Ткачева талантливым и активным медийным человеком. Однако отметил, что такие люди иногда эмоционально переходят грань.

"Особенно это связано с подачей в современном медиапространстве информации, потому что, когда вы слышите несколько фраз, они могут производить шокирующее действие на слушателя, а когда вы смотрите контекст, то впечатление немножко меняется", – сказал Легойда.

Он также добавил, что священники, если у них нет специальных на это полномочий, не могут говорить от имени всей церкви.

"Поэтому заголовки в СМИ, что "в церкви заявили" или "церковь считает", конечно, не являются корректными", – заключил Легойда.

Ранее зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ поддерживает стремление удержания женщин от аборта. Так он прокомментировал новость о том, что беременным женщинам в Тверской области будут выдавать письмо от митрополита с просьбой отказаться от прерывания беременности.