Убийца отца спикера РПЦ Легойды осужден на пожизненный срок

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В Подмосковье суд вынес решение о пожизненном заключении для убийцы отца спикера Русской православной церкви и журналиста Владимира Легойды, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В декабре 2023 года в пресс-службе Следственного комитета РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства пожилого человека в Ленинском городском округе Московской области. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве Романа Легойды.

Суд счел, что имеющихся улик достаточно для того, чтобы вынести обвинительный приговор 26-летнему гражданину, который был признан виновным в убийстве 90-летнего пенсионера, а также в использовании поддельного документа, разбое и угоне автомобиля.

В ходе расследования было установлено, что 29 декабря 2023 года в Ленинском городском округе, возле продуктового магазина, житель Брянской области решил совершить кражу денег. Для этого он уговорил пожилого человека, с которым ранее не был знаком, подвезти его до ближайшего банкомата.

Когда они отъехали на некоторое расстояние, злоумышленник напал на своего попутчика с ножом и похитил у него не менее 100 тысяч рублей. Чтобы замести следы, преступник пересел на водительское место автомобиля и уехал в лес. Там он оставил тело жертвы и скрылся.

Также следователи выяснили, что в октябре и декабре прошлого года преступник, находясь в Москве и Московской области, обнаружил два паспорта граждан России. Он незаконно изменил их, вырезав фотографии владельцев и вклеив вместо них свои.

Между тем следователи задержали мужчину по подозрению в обезглавливании социального работника и его подопечного в Сарове. Тела 78-летнего мужчины-инвалида с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отрезанной головой были обнаружены 4 декабря в одной из квартир дома по проспекту Ленина.