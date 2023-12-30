30 декабря, 17:47Происшествия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Романа Легойды
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Владимиру и Галине Легойде, в котором выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Романа Легойды. Об этом сообщает отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь", – заявил патриарх Кирилл.
Глава РПЦ подчеркнул, что Владимир Легойда отстаивает церковную позицию в медиапространстве именно благодаря попечениям своего отца.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что он молится об упокоении новопреставленного раба божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких.
Тело отца журналиста Легойды с множеством колото-резанных ран было обнаружено в Видном. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый арестован до 29 февраля 2024 года.
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