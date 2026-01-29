Форма поиска по сайту

Крупнейшим городам угрожает серьезная нехватка воды

Эра засухи: каким городам грозит критическая нехватка воды

Согласно новым исследованиям, 50 крупнейших городов мира испытывают нехватку воды, причем 39 из них находятся в регионах с "крайне высоким уровнем водного дефицита". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: 123RF.com/angrysun

Фильмы про постапокалипсис приучили нас к мысли, что вода – второй по ценности после кислорода ресурс на Земле, и когда-нибудь обязательно наступят времена, в которые людям придется сражаться за нее.

Мы всегда относили "водяные войны" к отдаленному будущему, но исследователи внезапно сообщили, что подобный сценарий может разыграться совсем скоро. Некоммерческая организация Watershed Investigations и издание The Guardian нанесли на интерактивную карту города, в которых объем забора воды для общественного водоснабжения и промышленности близок к пределу доступных запасов. Выяснилось, что сложная ситуация сложилась в Бангкоке, Джакарте и Лондоне, а экстремальная – в Дели, Рио-де-Жанейро, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Пекине. Тегеран, страдающий от засухи уже шестой год, опасно близок к "нулевому дню", когда у его жителей вообще не останется воды. Год назад президент страны Масуд Пезешкиан говорил, что, если засуха продолжится, столицу придется эвакуировать. Южноафриканский Кейптаун и индийский Ченнаи тоже близки к "нулевому дню", а многие из самых быстрорастущих городов мира расположены в засушливых зонах, где в будущем может возникнуть нехватка воды.

Фото: 123RF.com/iwan9796

Согласно опубликованным спутниковым данным, сегодня около 1,1 миллиарда человек живут в крупных мегаполисах, которые расположены в крайне засушливых регионах. Большинство таких районов сосредоточены в Азии, особенно на севере Индии и в Пакистане, а также в Южной Африке.

Но климатические тенденции оказываются не единственным фактором, влияющим на дефицит воды. Еще одна серьезная причина – неэффективное управление водными ресурсами. Это настолько мощный фактор, что катастрофа из-за него может наступить даже в совершенно незасушливом месте. Например, международное Агентство по охране окружающей среды считает, что к 2055 году Англии может потребоваться дополнительно 5 миллиардов литров воды в день для удовлетворения спроса на водоснабжение (для сравнения: сейчас страна тратит 14 миллиардов литров в сутки). И это далеко не единственный пример. Представители ООН даже заявили, что мир вступил в период "водного банкротства", когда ухудшение состояния водных ресурсов стало постоянным и необратимым.

Одним словом, ситуация вырисовывается угрожающая. Мало того что глобальные климатические сдвиги угрожают превратить плодородные районы в жаркие пустыни, так еще и человечество никак не научится рационально тратить драгоценную воду. Все это стремительно двигает человечество к тем картинам, что рисовали нам фантасты и футурологи.

Впрочем, если попытаться выяснить, что это за Watershed Investigations – организация, опубликовавшая эти данные, то выяснится, что в ее состав входят не ученые, а журналисты. Это независимая журналистская группа, специализирующаяся на расследованиях экологических проблем, связанных с водой, загрязнением и изменением климата, в основном в Великобритании. Основательницами организации в 2023 году выступили Рэйчел Сальвидж и Лина Хози. Можно предположить, что в силу журналистской специфики Watershed Investigations не то чтобы делает из мухи слона, но компонует и подает факты наиболее выпукло и ярко. Разумеется, это не означает, что им нельзя верить. Мало того, преувеличение опасности – это правильный подход, поскольку только так можно заставить власти и профильные организации делать хоть что-нибудь для изменения ситуации. Но все равно это дает повод осторожно надеяться, что песчаные дюны не накроют Лондон уже в ближайшие пару лет.

Хотя...

Гринько Николай

наукаистории

