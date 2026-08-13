Стало известно, кто получит многомиллионное наследство бездетной актрисы Трубниковой

Советская актриса и балерина Наталья Трубникова скончалась 10 августа в возрасте 71 года. По данным СМИ, после актрисы осталось многомиллионное наследство. О последних днях жизни звезды экрана расскажет Москва 24.

"Мастерски владела профессией"

Фото: кадр из фильма "31 июня"; режиссер – Леонид Квинихидзе; производство – Гостелерадио СССР, Мосфильм

Актриса Наталья Трубникова, которая скончалась 10 августа, оставила внушительное наследство. По данным СМИ, звезда экрана жила в квартире в районе метро "Маяковская". В среднем, однокомнатное жилье здесь может стоить около 30 миллионов рублей. Помимо этого, у знаменитости была дача в Одинцовском районе, которая оценивается в 20 миллионов.

Трубникова много лет была замужем за режиссером-балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым, однако детей у них не было. Как сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина, если перед смертью человек не успевает оставить завещание, то в первую очередь имущество наследуют супруги, дети, братья и сестры.

"Если их нет, то право на наследство переходит к родителям. Далее, в случае отсутствия наследников первой очереди, наследство могут получить более дальние родственники, такие как двоюродные братья и сестры и так далее", – отметил адвокат.

Фото: кадр из фильма "Фантазер"; режиссер – Валерий Бунин; производство – Мосфильм, Ритм, Видеофильм

При этом известно, что последние годы жизни Трубникова провела в одиночестве: ее супруг умер в 2022-м, и она тяжело переживала утрату. Кроме того, Наталья Евгеньевна страдала болезнью Альцгеймера и уже не могла заботиться о себе самостоятельно.

"Жила одна, сама не могла даже яйца почистить", – рассказали в семье артистки.

Она передвигалась с помощью ходунков, а также часто падала и не могла встать, поэтому звонила соседям, которые приходили ей на помощь. Помимо этого, в последние годы Трубникова страдала от болезни Паркинсона, сообщили журналисты со ссылкой на окружение актрисы.

Соседка артистки, тоже Наталья, рассказала изданию Super, что та при жизни отказывалась от любой помощи, которую в частности предлагала вдова брата Трубниковой – Лариса.





Наталья соседка Натальи Трубниковой Наташа от всего отказывалась, но ей ничего не нужно было без театра. Она не могла не посвятить себя театру. Даже ребеночка не родила, была всегда в работе. Она творческий человек. Лариса предлагала Наташе переехать к ней, где она когда‑то на Кутузовском жила, но она отказывалась. Лишь бы побыть одной. Кроме Толи, у нее больше мужчин не было, она очень любила его.

Свои соболезнования в связи со смертью актрисы выразил

Владимир Путин. Он отметил щедрое дарование, а также преданность Трубниковой киноискусству и Московскому академическому Музыкальному театру имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

"Она мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо. Искренность, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высокое признание и непреходящую зрительскую любовь", – подчеркнул президент РФ.

Председатель и сопредседатель Союза театральных деятелей РФ, Владимир Машков и Валерий Гергиев, также выразили соболезнования в связи со смертью артистки на официальном сайте организации.

"Миллионам зрителей актриса запомнилась по роли принцессы Мелисенты в культовом музыкальном фильме "31 июня". Ее появления в фильмах "Формула любви" и "12 стульев" стали яркими эпизодами, вписав ее имя в историю советского и российского кинематографа", – указано в некрологе.

Актрису похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с мужем 14 августа.

"Актриса кинопроб"

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Наталья Трубникова родилась в Москве 17 июля 1955-го. Она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, затем выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Трубникова дебютировала в кино в 1976-м, сыграв капитана корабля из фантазии Остапа Бендера в телефильме "12 стульев". Широко известна она стала благодаря главной роли принцессы Мелисенты в музыкальном телефильме Леонида Квинихидзе "31 июня" в 1978-м. Однако картина не стала для Натальи Евгеньевны пропуском в мир кино, а, напротив, сломала ей карьеру. После премьеры фильм запретили, он пролежал "на полке" 7 лет из-за того, что сыгравший в нем артист балета, премьер Большого театра Александр Годунов вскоре попросил политического убежища в США во время гастролей в Нью-Йорке. При этом его супруга, солистка Большого театра Людмила Власова отказалась последовать его примеру и вернулась на родину.

Трубникова же лишилась шанса построить карьеру в кино: режиссеры не утверждали ее, опасаясь, что она тоже может покинуть страну. Впоследствии она признавалась, что стала "актрисой кинопроб". Ей приходилось довольствоваться эпизодическими ролями, которые в случае чего можно было легко вырезать.

В ее фильмографии появились картины "Клоун", "Шляпа", "Смерть на взлете", "Формула любви", "Тайна Снежной королевы", "Фантазер", а также сериал "Аляска Кид". Последней экранной работой Трубниковой стал фильм-балет "Откровения", который вышел в 1994-м.