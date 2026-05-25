Адвокат Жорин: дочь Талызиной может оспорить завещание народной артистки

Дочь актрисы Валентины Талызиной Ксения Хаирова, оставшаяся без наследства, может оспорить завещание покойной матери. Однако для этого нужны веские основания, рассказал адвокат Сергей Жорин. Подробности – в материале Москвы 24.

Потенциальный наследник по закону

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев; РИА Новости/Владимир Федоренко

Дочь покойной народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, актриса Ксения Хаирова, является потенциальным наследником по закону, поэтому имеет полное право оспорить завещание матери, сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката Сергея Жорина. Как вариант, в том случает, если сочтет, что документ нарушает ее права, отметил эксперт.

Валентина Талызина скончалась в июне 2025-го в возрасте 90 лет. При этом в сентябре стало известно, что она оставила завещание, согласно которому наследство получила не единственная дочь артистки, а внучка – Анастасия Талызина.





Сергей Жорин адвокат Но важно: сам по себе факт, что имущество завещано внучке, а не дочери, не делает завещание незаконным. В соответствии со ст. 1119 ГК РФ действует принцип свободы завещания. Наследодатель вправе завещать имущество любым лицам, определить доли по своему усмотрению и даже лишить наследства наследников по закону без указания причин.

При этом, чтобы оспорить документ, нужны веские основания, подчеркнул адвокат.

"Например, если есть сомнения, что завещатель в момент составления завещания обладал полной дееспособностью или понимал значение своих действий. <...> Даже при завещании часть наследства могут получить несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, ст. 1149 ГК РФ. Поэтому если дочь не относится к числу таких обязательных наследников и нет доказательств порока завещания, то перспектива оспаривания только по мотиву "дочери ничего не оставили" выглядит слабой", – уточнил адвокат.

По данным СМИ, 26-летняя актриса Анастасия Талызина унаследовала от бабушки не только недвижимость, но и авторские права на фильмы и мультфильмы с участием легендарной родственницы, в том числе "Трое из Простоквашино" и "Иронию судьбы". Что касается недвижимости, то звезде фильма "Буратино" досталась квартира в центре Москвы на Большой Никитской стоимостью порядка 50 миллионов рублей, а также дача в подмосковном поселке Кратово.

Кроме того, Анастасия получила гонорары от повторных показов, личные архивы актрисы, государственные награды, включая ордена и медали, плюс права на сценарий документального фильма об Иване Бунине.

При этом в окружении знаменитой семьи отмечали, что между девушкой и ее матерью не будет споров относительно завещания, потому что "все останется в семье".

"Спасла" картины на 30 миллионов

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

При этом с наследством отца Ксении Хаировой, известного художника-плакатиста Леонида Непомнящего, не все так прозрачно. Они с единокровной сестрой до сих пор не могут поделить активы отца.

Валентина Талызина и Леонид Непомнящий прожили в браке около 12 лет, в 1969-м у них родилась дочь Ксения, которая пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. После развода Непомнящий женился второй раз на художнице Татьяне Нещерет, в браке появилась дочь Варвара. Художник вместе с новой семьей уехал в Мексику, общение со старшей дочерью прервалось. В 2015-м Непомнящий с женой и младшей наследницей вернулся в Москву и возобновил контакт с Хаировой. Леонид умер в 2023-м в возрасте 84 лет. По словам Ксении, на протяжении последних 10 лет он страдал болезнью Альцгеймера.

По данным Варвары, Ксения вывезла из мастерской отца около 40 полотен на сумму примерно 30 миллионов рублей. Младшая дочь Непомнящего посчитала это незаконным и написала заявление в полицию.

В свою очередь Хаирова заявила в эфире программы "Пусть говорят" в марте 2026-го, что "спасла" картины после смерти второй супруги отца и по просьбе ее лучшей подруги. Это произошло еще при жизни Непомнящего и с его разрешения.





Ксения Хаирова актриса После смерти папы я у него не была, не вынесла даже рулона туалетной бумаги из его мастерской. Я забрала картины в его присутствии, при его жизни. И то не все! Там еще оставались. Это было после смерти Татьяны, его жены. Мне позвонила лучшая подруга Тани и стала кричать: "Срочно спасай картины!"

По словам актрисы, в последние годы отцу было тяжело следить за порядком в мастерской, да и в целом она превратилась в "проходной двор", потому что после смерти матери Варвара начала дружить с сомнительными личностями и приводить их домой.

"Варя после смерти мамы с катушек съехала. Папа вообще не понимал, кто эти люди рядом с ней. А меня не пускали туда. Это чудовищно, я даже вызывала участкового, чтобы выгнать всех", – возмущалась Хаирова.

При этом адвокат Варвары уверял, что она единственная наследница Непомнящего согласно завещанию, однако документальное подтверждение своих слов не предоставил.

Кроме картин, предметом спора были 1,5 миллиона рублей. По версии представителей Варвары, после смерти ее матери Ксения предложила ей помощь в открытии счета, чтобы якобы обезопасить девушку от мошенников. Счет был открыт на имя Хаировой, на него были внесены 1,5 миллиона рублей, на Нещерет была выписана доверенность. Впоследствии со счета были сняты 500 тысяч и присвоены Ксенией, отметил адвокат Варвары. Нещерет подала иск к старшей сестре в 2023-м о неосновательном обогащении, однако проиграла.