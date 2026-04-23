Сын Александра Градского опроверг сообщения об эксгумации тела отца

Старший сын Александра Градского опроверг сообщения о том, что тело его отца эксгумируют. По данным СМИ, это необходимо для установления родства в отношении младшего ребенка от последней жены музыканта Марины Коташенко. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Через ДНК доказать, что брат – не брат"

Фото: Александр и Даниил Градские. Legion-media.com/PhotoXPress.ru/Дмитрий Коробейников

Наследники музыканта Александра Градского, умершего 28 ноября 2021 года, продолжают судиться из-за имущества. Серьезный конфликт возник между старшими детьми певца от его третьей жены Ольги Фартышевой – Даниилом и Марией – и четвертой супругой Градского, Мариной Коташенко. Она подарила народному артисту РФ двоих сыновей Александра и Ивана. При этом старшие наследники композитора уверены, что младшего, Ваню, Коташенко родила не от их отца.

На фоне скандала появилась информация о том, что Даниил потребовал провести генетическую экспертизу, потому что мальчик якобы не похож на покойного отца. Журналисты заговорили о возможной эксгумации тела Градского. Однако адвокат Игорь Баранов объяснил, что это крайний способ получения биологического материала и сначала рассматриваются альтернативы.

"На практике чаще всего используются прижизненные биоматериалы, если они сохранились в медицинских учреждениях, либо личные вещи умершего, содержащие ДНК (часто это предметы личной гигиены, зубная щетка, к примеру). Кроме того, широко применяется сравнительное исследование с близкими родственниками. Такая экспертиза позволяет установить родство с высокой степенью достоверности даже без прямого образца", – отметил юрист.

При этом сам Даниил также выразил мнение, что эксгумация не понадобится, сообщает aif.ru.





Даниил Градский сын Александра Градского Эксгумация тела отца? Зачем нам это нужно? У нас все живы. Две мамы живы, дети. Нам не нужна никакая эксгумация. Зачем это нужно? Мы между собой сделаем. Четверо нас, сделаем – и все. <...> У меня моя уверенность будет только тогда, когда мы сделаем экспертизу. Это можно через ДНК доказать, что брат – не брат. У нас один папа должен быть, и все. И разные мамы. Мы единокровные. Это обычная история. Абсолютно.

Более того, Даниил отметил, что не согласится на эксгумацию тела отца ни при каких обстоятельствах. Он также добавил, что он и его сестра уже проходили экспертизу на родство с музыкантом при его жизни. По его словам, однажды у Градского объявилась предполагаемая дочь, которая все-таки оказалась не его.

"И мы сказали: "Пап, давай мы тоже сделаем, почему бы и нет, чтобы ты был полностью уверен во всех". Это не его инициатива была, мы очень на него похожи. То есть, конечно, не все похожи, но мы сами это инициировали, сделали ДНК, так что я и насчет себя, и насчет сестры уверен", – заявил старший наследник музыканта.

Он также указал, что "со стороны Марины Котошенко получается сопротивление", значит, ей есть что скрывать, считает Даниил. При этом, по данным СМИ, сама Марина не появляется в публичном поле и не дает комментариев.

Не успел оставить завещание

Фото: Марина Коташенко и Александр Градский. Legion-media.com/Usoev Gennady

Борьба за наследство Александра Градского началась в мае 2022 года. Причиной стало то, что он не успел оставить завещание, рассказала двоюродная сестра артиста Наталья.

В судебные тяжбы за денежные средства, дорогостоящие машины и недвижимость вступили не только старшие дети и вдова, но и бывшая жена музыканта Ольга (мать Даниила и Марии), которая по закону не является прямой наследницей. Женщина потребовала половину нажитого в браке имущества, подав иск к Коташенко и собственным детям от Градского.

После развода в 2001 году Александр Градский и Ольга не проводили раздел совместно нажитого имущества. По словам Даниила, отец при жизни обещал экс-жене, что ее доля останется за ней. Даниил также рассказал, что родители дали друг другу обещание не вступать вновь в официальные брачные отношения, однако в 2021 году Градский все же женился на Коташенко.

В марте 2026 года после нескольких судебных тяжб Ольга и ее дети выиграли спор по разделу наследства Градского, сообщил их адвокат Шота Горгадзе в своем блоге. Семья смогла добиться уменьшения доли Марины Коташенко почти вдвое: около 30% вместо изначальных 70%. Соответственно, Ольга и старшие дети музыканта в совокупности получили около 70% наследства. Горгадзе отметил, что "это еще только начало".

При этом Марина столкнулась с другими сложностями: в январе 2022 года ее ограбили на 100 миллионов рублей. По данным следствия, четверо злоумышленников заставили ее отдать им эту сумму, угрожая убийством.

