Вдова Градского заявила иск на 105 млн рублей после похищения у нее денег в Подмосковье

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вдова певца Александра Градского Марина Коташенко заявила гражданский иск на 105 миллионов рублей после похищения у нее денег в Подмосковье, сообщил ТАСС адвокат потерпевшей Андрей Егоров.

"Моя доверительница заявила иск на 105 миллионов рублей в рамках этого уголовного дела. 100 миллионов в качестве компенсации похищенных у нее средств, а еще 5 миллионов – в качестве компенсации морального вреда", – заявил представитель стороны защиты.

В МВД сообщили о завершении расследования 21 июля. Ранее задержанный за ограбление вдовы Градского вину признал. Судимого уроженца Таджикистана 1994 года рождения задержали с помощью камер в метро. Двое его подельников скрылись за границей.

2 августа дело об ограблении было направлено в Наро-Фоминский городской суд.

По данным следователей, нападавший и его сообщники инициировали аварию с участием авто Коташенко. Позже злоумышленники, угрожая вдове, направились к ней в дом и совершили ограбление.

