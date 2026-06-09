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09 июня, 09:50

Происшествия

На Филиппинах зарегистрировано 1 158 афтершоков после землетрясения

Фото: ТАСС/AP Photo/Basilio Sepe

Как минимум 1 158 афтершоков зарегистрировали после землетрясения на острове Минданао на юге Филиппин, передает ТАСС со ссылкой на данные Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Уточняется, что магнитуда повторных подземных толчков составляла от 1,3 до 6,4 балла.

Землетрясение на Филиппинах произошло 8 июня. Эпицентр подземных толчков находился в 51 километре к северу от города Генерал-Сантос, в котором проживают примерно 697 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров.

Сначала магнитуда составляла 8,1, но спустя время была пересмотрена специалистами до 7,8. По информации китайского сейсмологического центра, магнитуда составила 7,9. В результате погибли 37 человек, пострадали 456, а 4 объявлены пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

В это же время в посольстве России уточнили, что данные о пострадавших россиянах не поступали. Кроме того, находящиеся на отдыхе российские туристы находятся в сейсмически безопасных зонах – на Себу, Боракае, Палаване, острове Сиаргао и других.

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