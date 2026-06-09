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09 июня, 08:12

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GMA: число погибших после землетрясения на Филиппинах возросло до 37 человек

Число погибших после землетрясения на Филиппинах возросло до 37 человек

Фото: ТАСС/EPA/EMIL ELBERT P. PRUDENTE

Количество погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до 37 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал GMA.

По данным СМИ, пострадали 456 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Землетрясение на Филиппинах произошло в ночь на 8 июня. Эпицентр подземных толчков располагался в 51-м километре к северу от города Генерал-Санто. Сначала магнитуда составляла 8,1, но спустя время была пересмотрена до 7,8. По информации китайского сейсмологического центра, магнитуда составила 7,9.

В посольстве РФ на Филиппинах сообщили, что данных о пострадавших россиянах не было. В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что популярные курорты землетрясение не задело. Российские туристы находятся на островах Боракай, Себу и Палаван.

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