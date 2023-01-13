Умер театральный режиссер и сценарист Алексей Литвин в возрасте 60 лет

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Умер театральный режиссер, сценарист и педагог Алексей Литвин в возрасте 60 лет, сообщает ТАСС.

Смерть Литвина подтвердила актриса Елена Бирюкова.

"Да, умер. Он очень долго болел, в течение десяти лет", – рассказала актриса.

По словам Бирюковой, последние пять лет Литвин не работал в театре.

Литвин родился в 1961 году. В 1986-м окончил Московский инженерно-физический институт, а в 1993 году – режиссерский факультет ГИТИСа (мастерскую Л. Е. Хейфеца).

В разные годы он был режиссером и актером театра GESHER в Израиле, педагогом РАТИ и Международного института актера, главным режиссером Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина, старшим преподавателем режиссерского факультета РАТИ.

С 2004 года Литвин был членом режиссерской коллегии Одесского русского драматического театра.

Кроме того, режиссер поставил спектакли в Театре Российской Армии, театре "Третье направление", Театре имени Маяковского, Театре имени К. С. Станиславского и других. Литвин является автором более 20 пьес и сценических версий.

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