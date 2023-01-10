Сценаристка и профессор ВГИКа Наталья Рязанцева умерла в возрасте 84 лет

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Советская и российская сценаристка, профессор ВГИКа Наталья Рязанцева скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Представители вуза выразили соболезнования родным и близким сценаристки.

"Наталью Борисовну уважали и любили преподаватели, коллеги и ученики. Талант драматурга и педагогический опыт были профессиональным ориентиром для студентов ее мастерских", – отметили в пресс-службе ВГИКа.

Рязанцева является членом Союза кинематографистов России, членом Союза писателей России и заслуженным деятель искусств РСФСР.

За годы своей творческой деятельности она написала сценарии к 18 полнометражным художественным фильмам. Среди них – "Крылья", "Личная жизнь Кузяева Валентина", "Долгие проводы", "Открытая книга", "Чужие письма" и "Портрет жены художника".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!