Визажист обвинила Елену Товстик в обмане

Визажист обвинила Елену Товстик в том, что та воспользовалась ее услугами, обещая бартер, при этом не выполнила свою часть договоренностей. В свою очередь, за многодетную мать вступилась певица Алекса Абишева, с которой они состоят в музыкальном коллективе. Подробности – в материале Москвы 24.

"Вложила свое время и силы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mariana_tamo; elenatovstik

Визажист по имени Марьяна выложила в своих соцсетях ролик, в котором обвинила многодетную мать Елену Товстик в обмане. По словам специалиста "с 6-летним стажем", женщина обратилась к ней с просьбой сделать прическу и макияж по бартеру. То есть Елена должна была отметить визажиста в публикациях с мероприятия, однако отметок не последовало. Тогда Марьяна написала Товстик и предложила оплатить услугу. Однако, по словам девушки, ее сообщения были проигнорированы.





Марьяна визажист Я в шоке и разочаровании. <...> Я согласилась, вложила свое время и силы, но Елена просто исчезла, не выполнив свою часть договоренности. Это очень неприятно, когда твоим трудом пользуются, а потом просто игнорируют.

В итоге Марьяна попросила через знакомых, чтобы те передали Елене ее просьбы – тогда Товстик скинула 2 тысячи рублей, хотя стоимость своих услуг визажист оценила в 13 тысяч. Девушка заявила, что решила придать дело огласке из-за обиды.

"Я простая творческая личность, я всего лишь визажист, у меня простая работа, физическая, я тащу эти чемоданы. Почему я заслужила к себе такое отношение, еще и от матери шестерых детей, которая живет на Рублевке. И она мне просто издевательски скидывает 2 тысячи рублей. Але! Ты где такие вообще цены видела? У меня такси в одну сторону к ней 3 500", – негодовала в ролике визажист.

В комментариях к посту подписчики разделились: одни поддержали Марьяну, другие обвинили ее в хайпе, а третьи отметили, что неплохо было бы услышать и версию Елены.

"Ты молодец, что предала огласке. Труд достоин уважения и оплаты", "часто богатые – самые жадные", "больше похоже, что девушка пытается выехать на славе Товстик", "для того чтобы узнать правду, нужно услышать обе стороны конфликта. Возможно, такому поведению Елены есть причина", "очень хочется увидеть доказательства", – высказались комментаторы.

Кроме того, в комментариях отметился пользователь, который назвал себя "водителем, работавшим у Елены". Мужчина заявил, что вместе с Марьяной "собирает потерпевших и идет на передачу", чтобы открыть зрителям глаза на многодетную мать. Он также назвал бывшего работодателя "самым жадным человеком на свете" и обвинил в том, что она постоянно "кидала" его с зарплатой.

Елена пока не прокомментировала ситуацию. Однако ее коллега, певица Алекса Абишева, с которой они состоят в музыкальной группе, вступилась за Товстик в своих соцсетях.





Алекса Абишева певица, радиоведущая Нам стыдно за тебя, Марьяна, у человека пошла аллергия от твоего макияжа, сыпь, и сожгла волосы плойкой. Рекламу тебе не сделали, поскольку человек в ответе перед своими подписчиками, кого рекламирует. На бензин тебе скинули.

Певица подчеркнула, что иск к Марьяне о порче чести и достоинства уже готовится. Она также добавила, что они с Еленой Товстик "выйдут на связь по этой ситуации", а пока "дают время всем, чтобы проявились".

"Счастья молодым!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

На днях Елена Товстик попала в заголовки в связи со светским выходом. Многодетная мать появилась на финале конкурса "Мисс и Миссис Королева России – 2026". Внимание СМИ и публики привлекло то, что женщина позировала для фотографов в том числе в компании телеведущего Дмитрия Диброва. Пресса со ссылкой на слова очевидцев отметила, что они "переглядывались и флиртовали" на мероприятии.

На новость отреагировала экс-супруга телеведущего Полина Диброва. В беседе с изданием "СтарХит" светская львица предположила, что Елена и Дмитрий могли бы составить неплохую пару.





Полина Диброва экс-супруга Дмитрия Диброва Ой, если все правда так, буду очень рада за них. Счастья молодым! Дмитрий – прекрасный отец, поддержит Елену в материнстве и карьерных начинаниях.

При этом Полина отметила, что ее "настораживает, что Дмитрий не распространяется об этом на своей странице".

Вскоре на связь с подписчиками вышла и сама Елена, решив развеять слухи по поводу возможных романтических отношений с телеведущим.

"У нас приятельские отношения. Не более. Иногда жизнь просто сводит людей в нужный момент времени, чтобы поддержать друг друга от такого предательства наших бывших, поговорить, посмеяться или просто по-человечески побыть рядом. Жизнь продолжается, мы сильные личности и сияем новым светом жизни с еще большей силой!" – написала Товстик в своих соцсетях.

Однако не все фолловеры поверили словам Елены и подчеркнули, что на фото с Дмитрием они оба кажутся счастливыми и цветущими.