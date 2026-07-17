Дмитрий Дибров пошутил о своем падении в ночном клубе

Дмитрий Дибров рассказал журналистам о своем самочувствии после падения на лестнице в ночном клубе и добавил, что восстановиться ему помогла любовь. Подробности – в материале Москва 24.

"Меня лечит любовь"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дмитрий Дибров появился вместе с возлюбленной, нутрициологом Екатериной Гусевой, на презентации сборника новелл "Виноград. Сезон любви" 16 июля. Пара свободно позировала перед камерами.



"Не отвлекайте. Я люблю лестницы", – пошутил Дибров, намекая на июньский инцидент с падением в ночном клубе.

К телеведущему тут же подошла коллега Светлана Зейналова, отметив, что Дибров – "шикарный мужчина, а шикарный мужчина всегда в порядке".

Сам Дмитрий тоже прокомментировал свое состояние, добавив, что на самом деле все оказалось не так страшно.





Дмитрий Дибров телеведущий Вы имеете в виду ситуацию, когда у меня чуть мозг не вытек? Когда я сломал руки-ноги? Да вечером того же дня я был дома. Все хорошо. Меня лечит любовь!

Ранее Гусева также говорила журналистам, что ее избранник быстро восстановился после падения и операции и даже приступил к работе.

"Дмитрий практически восстановился и уже в работе. Чувствует себя отлично", – сказала она.

Потерял равновесие

Телеведущий Дмитрий Дибров упал с лестницы во время отдыха в московском ночном клубе 21 июня. По данным СМИ, инцидент произошел, когда Дибров искал в толпе одну из двух девушек, с которыми познакомился и пригласил к себе в гости.

После падения охране пришлось вызывать скорую помощь, и Диброва доставили в Боткинскую больницу. Уточнялось, что журналист получил сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины на лице. Однако уже на следующий день его выписали.

Позже появилась информация, что Дмитрий сломал руку и ему потребовалась установка металлических пластин. Из-за травмы ему якобы грозил отек нервных окончаний и онемение пальцев.

Однако нынешняя возлюбленная Диброва заявила СМИ, что телеведущий после посещения больницы чувствовал себя хорошо.





Екатерина Гусева нутрициолог Дмитрий Александрович в порядке, информация о происшествии сильно преувеличена. Он уже дома. У него ничего не сломано, есть только царапина.

В свою очередь, бывшая жена Диброва, Полина, рассказала журналистам, что хирургическое вмешательство все же было, но все обошлось без серьезных последствий, а информация о якобы частичной потере подвижности конечности – "домыслы и выдумки".

"Была проведена операция. Все хорошо, под присмотром врачей", – отметила она.

Позже сам Дибров опроверг слухи о неподвижности руки.

"У меня рука гораздо подвижнее, чем у тех, кто об этом пишет. Моя рука пишет умные вещи, а они – всякую дурость. <...> Так как им больше нечем зарабатывать на жизнь, они сами будут высасывать из заднего колпачка своей ручки всякую ересь про меня", – сказал телеведущий.

Дмитрий добавил, что его конечность прекрасно работает.