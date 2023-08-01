Баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

Неизвестные напали на баскетболиста, чемпиона Европы Никиту Шабалкина в деревне Голиково в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел возле автомойки. Злоумышленники избили 36-летнего спортсмена, после чего скрылись. Шабалкин получил закрытую черепно-мозговую травму, ему потребовалась госпитализация.

В подмосковном управлении МВД РФ между тем рассказали, что накануне полицейские получили информацию из больницы о госпитализации мужчины того же возраста. Личность пострадавшего в ведомстве не раскрыли, но уточнили, что нападение произошло в микрорайоне Золотые Купола.

По факту происшествия была организована проверка. Как рассказали журналистам RT в ГУ МВД РФ по Московской области, сейчас полицейские ищут предполагаемых нападавших.

В беседе с "Газетой.ру" адвокат Максим Калинов предположил, что злоумышленникам грозит преследование по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц") и, соответственно, наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Однако нападавшие могут отделаться и условным сроком, не исключает юрист. Это произойдет, если медики решат, что Шабалкину причинен вред средней тяжести, – тогда дело переквалифицируют на пункт "д" части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

"Я думаю, что вред здоровью средней тяжести маловероятен в случае Шабалкина. <...> Раз человек доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу без сознания, то я уверен, что дело будет возбуждено по статье 111 части 3 пункту "а", <...> преступникам будет грозить реальный срок", – подытожил Калинов.

Ранее в Москве избили актера Павла Баршака, известного по фильмам "Прогулка" и "Питер FM". Инцидент произошел на Нагорной улице. Артиста госпитализировали с травмами головы. По факту случившегося была организована проверка.

