TMZ: полиция выехала к дому Гордона Рамзи из-за сообщения о стрельбе

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Полицейские выехали к шеф-повару Гордону Рамзи после сообщений о том, что его дом расстреляли. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, звонок поступил во вторник, 22 апреля, в 20:40 по местному времени (06:40 по московскому времени). Неизвестный человек сказал полицейским, что вооруженный мужчина открыл огонь по особняку Гордона в Бель-Эйр.

Как выяснилось позже, с домом было все в порядке. Сотрудники полиции также опросили соседей, по словам которых, никакой атаки на особняк не было.

По мнению правоохранителей Лос-Анджелеса, сообщение о стрельбе стало очередным фейком. До этого поступило похожее о стрельбе в доме рэп-исполнительницы Ники Минаж.

В настоящее время устанавливается личность звонившего.

Ранее неизвестные ограбили дом американского актера Остина Батлера. На момент ограбления он находился за пределами США.

Как писали СМИ со ссылкой на источники, 10 марта служба безопасности обнаружила в особняке Батлера разбитую стеклянную дверь. Когда охранник вошел в дом, он заметил, что тот был разграблен. Пропало много вещей, а охрана заявила о краже пистолета и денег.