Адвокат Багатурия: руководству сгоревшего ТЦ в Стерлитамаке грозит до 10 лет тюрьмы

Четыре человека погибли в крупном пожаре в торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке в Башкирии, который произошел 22 сентября. По данным СМИ, системы тушения были неисправны. Подробности происшествия – в материале Москвы 24.

Неисправная проводка?

Крупный пожар площадью 2,1 тысячи квадратных метров произошел в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке днем 22 сентября.

Как сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, возгорание началось в отделе одежды на втором этаже. По их словам, едкий запах гари ощущался в течение часа, однако очаг найти не удавалось. Также, предварительно, системы пожаротушения в ТЦ оказались неисправны. Однако журналисты РЕН ТВ уточнили, что сигнализация сработала, но вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны не прошел.



По данным СМИ, причиной пожара стало короткое замыкание. Местные жители рассказали, что ТЦ пользовался большой популярностью, особенно у пенсионерок. На первом этаже располагался продуктовый рынок, на втором – мебель, одежда и парикмахерская, на третьем – магазины сантехники и офис бухгалтерии.

По данным журналистов, в момент пожара люди не могли выбраться самостоятельно, кричали и звали на помощь. До приезда спасателей к зданию подогнали "Газель" и приставили лестницу, чтобы спускать по ней сотрудников и посетителей. Некоторые выбирались через окна самостоятельно.



В ГУ МЧС по региону сообщили, что к тушению привлекли 47 человек и 16 единиц техники. В итоге пожар удалось потушить за несколько часов. В ведомстве также подчеркнули, что ТЦ не было ни в планах проверок пожарного надзора по Башкирии, ни в перечне объектов защиты.



Фото: СК России



По последним данным, четыре человека погибли, еще семеро пострадали. Глава региона Радий Хабиров выразил соболезнования и

поручил проверить все ТЦ республики.





Радий Хабиров глава Башкирии К сожалению, четыре человека погибли, выражаю искренние соболезнования их родным и близким.

Глава города Эмиль Шаймарданов сообщил в соцсетях, что одна из пострадавших находится в медикаментозной коме, еще четверо – в состоянии средней степени тяжести. Помощь, в том числе психологическую, всем оказывают в полном объеме, подчеркнул чиновник.

"Мы обязательно поможем пострадавшим, все детали обговорили. Пожелали всем скорейшего выздоровления", – отметил Шаймарданов.

Кроме того, администрация возьмет на себя организацию похорон погибших в результате пожара. СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

"Ничего открыть не смогли"

Водитель "Газели" Даниил Исаев, который подогнал грузовик для спасения людей, рассказал телеграм-каналу RT, что в момент происшествия ехал на разгрузку в магазин напротив ТЦ.





Даниил Исаев очевидец пожара На третьем этаже две девушки лет 18–20 звали на помощь, там уже валил черный дым из окна. Но длины лестницы не хватало. Я как-то быстро сориентировался и подумал, что можно же подогнать мою "Газель" с будкой и с ее крыши поставить лестницу к окну.

Длины лестницы хватило ровно настолько, чтобы девушки смогли по ней спуститься. Несколько мужчин при этом стояли на крыше машины и удерживали конструкцию. По словам водителя, одна из девушек серьезно надышалась дымом и ей потребовалась медицинская помощь, со второй же все было в порядке.

Очевидцы рассказали журналистам "Российской газеты", что во время пожара были слышны детские крики.

"Там точно есть музыкальный кружок с обучением игре на гитаре. Видели, как оттуда спасали людей", – сообщили местные жители.

Очевидцы также рассказали, что во время тушения даже на улице было тяжело дышать, у некоторых слезились глаза.

Среди жертв оказались три родные сестры. По данным телеграм-канала SHOT, 29-летняя Елизавета, 33-летняя Виктория и 45-летняя Елена пришли в "Солнечный", чтобы выбрать подарок матери.





При этом Елена владела ателье на втором этаже, рассказал MSK1.RU ее супруг Василий.





Василий муж погибшей в пожаре Я на сутках был. Она мне позвонила, когда все началось. Я ей, что мог сказать, объяснил, что делать, какие действия нужны. Но это не привело к последствиям нормальным. Не успели. Вы представляете, как пластик горит? Там даже ахнуть не успеешь. То есть они ни окна, ничего открыть не смогли.

Также журналисты сообщили, что у погибших женщин остались несовершеннолетние дети. Четвертой жертвой стала 51-летняя Елена: по данным СМИ, она работала на заводе по производству спиртных напитков. Незадолго до случившегося женщина отдыхала в Сочи с мужем и 19-летним сыном.

Теперь собственникам сгоревшего здания может грозить до 10 лет тюрьмы, заявил изданию "Абзац" адвокат Вадим Багатурия.

"Кроме того, на владельца торгового комплекса может быть возложена обязанность выплатить компенсацию всем пострадавшим и потерпевшим, то есть материальная ответственность. Отягчающими обстоятельствами здесь могут быть сопутствующие преступления, например коррумпирование сотрудников пожарного надзора или отсутствие реакции на предписания", – рассказал эксперт.

В то же время тяжесть правовой квалификации действий руководства ТЦ не станет жестче, даже если число жертв возрастет. Это связано с тем, что уголовная статья предполагает наказание за двух и более жертв, пояснил Багатурия.

