Турэксперт Васильева назвала стоимость поездки в Монголию в 2026 году

Монголия пока считается нишевым направлением для искушенной публики, но туроператоры отмечают, что спрос на нее растет. Массового интереса пока не наблюдается, но все чаще путешественники выбирают комбинированные туры, которые объединяют Алтай или Бурятию с Монголией. Турэксперт Екатерина Васлиева решила расскзаать, как попасть в страну удобнее всего, что там посмотреть и сколько это стоит.

Когда ехать?

По данным туроператоров, на сегодняшний день целевая аудитория путешествий в Монголию – это любители познавательных туров с этнографическим уклоном. Для граждан РФ в стране действует безвизовый въезд по российскому или загранпаспорту, если срок поездки не превышает 30 дней. Суммарное время пребывания россиян на территории Монголии без виз не должен превышать 90 дней в течение 180 дней начиная с даты первого въезда

Лучшее время для путешествий по Монголии – с мая по сентябрь. Температура воздуха в зависимости от района летом прогревается от +20 до +30 градусов. Весной расцветают степи, летом там вполне комфортно, а вот в пустыне может быть до +40. Зима – не самое подходящее время для поездки: холодно (около –20 градусов) и много снега, что может затруднять передвижение на авто.

Что посмотреть?





Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Главное, ради чего туристы едут в Монголию, – это пустыня Гоби, одна из самых засушливых на планете и расположенная сразу в нескольких климатических зонах на юго-западе страны. Помимо песчаных дюн, здесь встречаются красные каньоны, каменистые плато, степные равнины, скалы, редкие оазисы, высокогорные озера и прочее ландшафтное разнообразие.

На территории пустыни находили и до сих пор продолжают искать останки и яйца динозавров, а также в "секретном месте", куда гиды возят туристов, лежит целый, хорошо сохранившийся окаменелый скелет.

Вход в заповедник платный и по специальному разрешению, но об этом позаботятся гиды. Самостоятельно поехать в пустыню Гоби не получится: передвигаться по ней можно только на внедорожниках, расстояния огромные, заблудиться очень легко, а связи и инфраструктуры почти никакой. Гиды предлагают как туры в палатках и походной кухней, так и с ночевками в отелях. Рекомендуется выбирать для поездки позднюю весну или раннюю осень, когда в самых засушливых районах еще нет сильной жары, и комфортно спать на природе.

Туры в пустыню Гоби отправляются как из Улан-Батора, так и из российских городов – Иркутска или Улан-Удэ. Пять дней из Улан-Батора обойдется от 108 тысяч рублей с человека – сюда включено проживание в отелях и юртах и завтраки по программе. На восемь дней из Улан-Удэ – от 128 тысяч (включено проживание в отелях и кемпингах и трехразовое питание), а на 14 дней из Иркутска – от 185 тысяч с человека (включено проживание в палатках и походная кухня, а ночевки в отелях и питание в кафе — за дополнительную плату).

На севере Монголии рядом с российской границей расположен Хубсугул (в переводе с монгольского – "Синяя жемчужина") – крупное пресноводное озеро, окруженное горами и лесами. Его иногда называют "младшим братом Байкала" за внешнее сходство и чистоту воды.

На побережье много турбаз, сюда можно добраться самостоятельно, но проще и дешевле выйдет с туром. Перелет монгольскими авиалиниями Hunnu Air из Улан-Батора до аэропорта "Мурэн" займет около часа в одну сторону и будет стоить от 22 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Оттуда – еще около 200 километров на такси. В свою очередь, тур на четыре дня – от 23,5 тысячи рублей с человека: сюда включено питание и проезд из Иркутска, а проживание, посещение термальных источников, прием монгольского шамана и прочее – за дополнительную плату и по договоренности. По данным организаторов, проживание обойдется примерно в 7,5 тысячи рублей с человека дополнительно.

Что посмотреть самостоятельно

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Самостоятельно без туристических групп можно посетить столицу Улан-Батор. Здесь стоит увидеть буддийский монастырь Гандан, где хранится почти 26-метровая статуя бодхисаттвы Авалокитешвары, покрытая сусальным золотом и украшенная драгоценными камнями. Вход в монастырь свободный, но приветствуются подношения.

Примерно в 70 километрах от столицы расположен национальный парк Гори-Тэрэлж, туда тоже можно съездить без провожатых. Большую часть территории парка занимает горный хребет со скалами причудливой формы, которые напоминают то человека с книгой, то спящего динозавра, то огромную черепаху. Здесь стоит статуя Чингисхана, и есть целый парк динозавров, созданный местными скульпторами при участии палеонтологов – несколько статуй доисторических животных. Сюда проще всего добираться на такси (около часа в пути из Улан-Батора), а экскурсия на два дня с конной прогулкой и ночевкой в юрте обойдется от 20 тысяч рублей с человека (питание включено).

Как добраться

До Улан-Батора можно долететь с пересадкой, например, в Иркутске или Кызыле – в среднем от 56 тысяч рублей туда и обратно, в пути около суток в каждую сторону (пересадки 14–15 часов, но можно поймать покороче). Самые короткие пересадки в Стамбуле (два часа), дорога в одну сторону займет около 14 часов, билеты – от 88 тысяч рублей туда и обратно.

Некоторые программы по пустыне Гоби стартуют из Улан-Удэ или Иркутска. До Улан-Удэ – 6-6,5 часа в одну сторону и примерно от 29 тысяч рублей за билеты туда и обратно, до Иркутска – 5,5-6 часов и от 25 тысяч, соответственно.

Комбинированные туры по Монголии и Алтаю начинаются из разных городов. Например, пятидневное путешествие на автобусах и внедорожниках может отправляться из Барнаула, Новосибирска или Горно-Алтайска и стоить от 125 тысяч рублей с человека (обычно включено проживание и завтраки).

Автодом-тур из Барнаула по Монголии, Алтаю и к Байкалу на 14 дней — от 205 тысяч рублей с человека.

Перелет до Новосибирска – 4–4,5 часа в одну сторону и в среднем от 20 тысяч рублей за билеты, до Барнаула – примерно так же, до Горно-Алтайска по времени то же, но чуть дороже – от 27 тысяч рублей.