HR-эксперт Лоикова: публичные жалобы на начальника в соцсетях могут стоить карьеры

Россияне стали выносить конфликты с работодателями на всеобщее обозрение: сотрудники публикуют скриншоты переписок, жалуются на задержки зарплат и несправедливые увольнения. Поможет ли такая тактика добиться успеха в разрешении спора или вместо победы есть риск лишиться работы, разбиралась Москва 24.
Публичная плоскость
Рабочие споры, которые раньше решались за закрытыми дверями кабинетов, все чаще выплескиваются в публичное поле – на страницы соцсетей. Сотрудники не стесняются делиться скриншотами переписок с начальством, рассказывать о невыплаченных зарплатах, спорных увольнениях и условиях труда, которые оставляют желать лучшего.
Яркий пример – резонансный случай в Санкт-Петербурге, где сотрудницу бренда одежды "Самость" Тамару уволили в день смерти ее дедушки за прогул. Вместо понимания ситуации руководство в лице владелицы Анны и ее мужа Ивана поставило ее перед ультиматумом – выбором между семьей и работой.
В переписке Иван обвинил Тамару в "инфантильности", заявил, что ей начнут искать замену, и добавил, что о подобных просьбах нужно предупреждать заранее. Анна же сказала, что не обязана поступать по-дружески, подчеркнув, что сама ради бизнеса уже 15 лет не присутствует на похоронах родственников. Тамара опубликовала переписку с боссами, и тема вызвала широкий общественный резонанс. После волны хейта в сторону бренда владельцы объявили о закрытии своего магазина.
В феврале текущего года в центре скандала оказалась сеть пиццерий "Додо": в Челябинске курьера Михаила уволили за то, что он укрыл от мороза бездомную собаку, которая жила возле заведения около полутора лет.
С приходом новой управляющей сотрудникам запретили заботиться о животном, а попытка мужчины помочь псу расценили как нарушение. Управляющая также внесла его в черные списки, заявив, что он якобы не сможет найти работу в общепите. После того как эта история оказалась в публичном поле, пользователи призвали бойкотировать заведение и потребовали уволить управляющую. В конечном итоге основатель сети Федор Овчинников лично принес извинения курьеру и взял ответственность за судьбу животного.
Кроме того, в Сети активно обсуждали конфликт, возникший в интернет-медиа Tat после того, как в его соцсетях от лица сотрудницы SMM-отдела Анны появилось сообщение с обвинениями в адрес руководителя Таты Будиловой.
"Всем привет, меня зовут Аня, и это последняя капля терпения рабства", – написала тогда девушка.
В посте она рассказала о систематических переработках, ночных созвонах, неуважительном общении и отсутствии повышения зарплаты. Также девушка опубликовала часть переписки со своим боссом. Однако в комментариях подобный подход поддержали не все, а некоторые так и вовсе назвали ситуацию пиар-ходом.
"Возможно увольнение"
По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, тема рабочих конфликтов является актуальной и болезненной.
"Компании не всегда ведут себя корректно, бывают финансовые сложности и задержки по зарплатам: только в строительном секторе они составляют порядка 1,5 миллиарда рублей (данные Росстата на 30 июня 2026 года. – Прим. ред.). Люди чувствуют себя неуверенно: практически каждый третий соискатель на интервью жалуется на задержки, но конкуренция на рынке высокая, и сотрудники начинают искать способы привлечь внимание к своим проблемам", – пояснила специалист в разговоре с Москвой 24.
По ее словам, с юридической точки зрения публикация сообщений не является незаконной: статья о нарушении тайны переписки (138 УК РФ) в данном случае не применяется, так как сотрудник имеет право делиться информацией о трудовых спорах.
"Но могут быть другие нормы. Статья об охране частной жизни гражданина (152.2 ГК РФ) защищает сведения: если в посте, помимо сути конфликта, всплывают личные данные, интимные детали, риски эскалируются", – подчеркнула эксперт.
В частности, компания может подать гражданский иск, если сочтет, что публикация порочит деловую репутацию. При этом доказывать, что информация неверна, должен тот, кто обратился в суд. Если факты правдивы, выиграть дело проще, но не все учитывают, что это потребует затрат, пояснила HR-эксперт.
"Публикация конфликта сама по себе не основание для выговора или увольнения по ТК РФ. Но если в компании есть локальные акты (положения о корпоративной этике, работе с информацией, конфиденциальности), с которыми сотрудник ознакомлен под подпись, и в них прямо запрещены такие посты (особенно если речь идет о разглашении коммерческой тайны или конфиденциальных данных), нарушение может стать основанием для дисциплинарного взыскания с увольнением", – добавила Лоикова.
При этом специалист призвала сотрудников не игнорировать репутационные риски для карьеры, поскольку рекрутеры, HR и службы безопасности при найме изучают соцсети кандидатов.
"Если в открытом доступе есть следы громкого конфликта с переходом на личности и критикой прошлого места, возникают вопросы: склонен ли человек к скандалам, умеет ли решать споры конструктивно. Даже если публикация – вынужденная мера, она воспринимается как угроза. Соискателя могут не допустить к собеседованию. Это не приговор, но повод для дополнительных вопросов и отсечки на этапе интервью", – подчеркнула эксперт.
Однако, по мнению специалиста, прежде чем публиковать информацию в публичном пространстве, стоит попробовать решить проблему альтернативными способами: через переговоры с работодателем, обращение в трудовую инспекцию или к представителям профсоюза.
Если сотрудник все‑таки решает обнародовать ситуацию, она посоветовала предварительно показать текст юристу по трудовому праву, специалист поможет грамотно сформулировать материал, защитить права и минимизировать риски для дальнейшей карьеры. В публикации важно сосредоточиться на сути нарушения, избегая личных деталей, которые могут быть интерпретированы неоднозначно, заключила Лоикова.