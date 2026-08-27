HR-эксперт Лоикова: публичные жалобы на начальника в соцсетях могут стоить карьеры

Россияне стали выносить конфликты с работодателями на всеобщее обозрение: сотрудники публикуют скриншоты переписок, жалуются на задержки зарплат и несправедливые увольнения. Поможет ли такая тактика добиться успеха в разрешении спора или вместо победы есть риск лишиться работы, разбиралась Москва 24.

Публичная плоскость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рабочие споры, которые раньше решались за закрытыми дверями кабинетов, все чаще выплескиваются в публичное поле – на страницы соцсетей. Сотрудники не стесняются делиться скриншотами переписок с начальством, рассказывать о невыплаченных зарплатах, спорных увольнениях и условиях труда, которые оставляют желать лучшего.

Яркий пример – резонансный случай в Санкт-Петербурге, где сотрудницу бренда одежды "Самость" Тамару уволили в день смерти ее дедушки за прогул. Вместо понимания ситуации руководство в лице владелицы Анны и ее мужа Ивана поставило ее перед ультиматумом – выбором между семьей и работой.

В переписке Иван обвинил Тамару в "инфантильности", заявил, что ей начнут искать замену, и добавил, что о подобных просьбах нужно предупреждать заранее. Анна же сказала, что не обязана поступать по-дружески, подчеркнув, что сама ради бизнеса уже 15 лет не присутствует на похоронах родственников. Тамара опубликовала переписку с боссами, и тема вызвала широкий общественный резонанс. После волны хейта в сторону бренда владельцы объявили о закрытии своего магазина.



В феврале текущего года в центре скандала оказалась сеть пиццерий "Додо": в Челябинске курьера Михаила уволили за то, что он укрыл от мороза бездомную собаку, которая жила возле заведения около полутора лет.

С приходом новой управляющей сотрудникам запретили заботиться о животном, а попытка мужчины помочь псу расценили как нарушение. Управляющая также внесла его в черные списки, заявив, что он якобы не сможет найти работу в общепите. После того как эта история оказалась в публичном поле, пользователи призвали бойкотировать заведение и потребовали уволить управляющую. В конечном итоге основатель сети Федор Овчинников лично принес извинения курьеру и взял ответственность за судьбу животного.



Кроме того, в Сети активно обсуждали конфликт, возникший в интернет-медиа Tat после того, как в его соцсетях от лица сотрудницы SMM-отдела Анны появилось сообщение с обвинениями в адрес руководителя Таты Будиловой.

"Всем привет, меня зовут Аня, и это последняя капля терпения рабства", – написала тогда девушка.

В посте она рассказала о систематических переработках, ночных созвонах, неуважительном общении и отсутствии повышения зарплаты. Также девушка опубликовала часть переписки со своим боссом. Однако в комментариях подобный подход поддержали не все, а некоторые так и вовсе назвали ситуацию пиар-ходом.

"Возможно увольнение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, тема рабочих конфликтов является актуальной и болезненной.



"Компании не всегда ведут себя корректно, бывают финансовые сложности и задержки по зарплатам: только в строительном секторе они составляют порядка 1,5 миллиарда рублей (данные Росстата на 30 июня 2026 года. – Прим. ред.). Люди чувствуют себя неуверенно: практически каждый третий соискатель на интервью жалуется на задержки, но конкуренция на рынке высокая, и сотрудники начинают искать способы привлечь внимание к своим проблемам", – пояснила специалист в разговоре с Москвой 24.

По ее словам, с юридической точки зрения публикация сообщений не является незаконной: статья о нарушении тайны переписки (138 УК РФ) в данном случае не применяется, так как сотрудник имеет право делиться информацией о трудовых спорах.

"Но могут быть другие нормы. Статья об охране частной жизни гражданина (152.2 ГК РФ) защищает сведения: если в посте, помимо сути конфликта, всплывают личные данные, интимные детали, риски эскалируются", – подчеркнула эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Имена, фамилии, никнеймы подпадают под персональные данные (152-ФЗ), поэтому раскрывать идентифицирующие сведения о коллегах и руководителях без их согласия не стоит. Это выходит за рамки сообщения о нарушении трудовых прав. Правда, может быть и оправдание таким действиям, если публикация преследует цель подсветить системное нарушение прав работника и защитить их интересы. Это способно стать аргументом в пользу сотрудника, но в любом случае стоит предусмотреть все риски.

В частности, компания может подать гражданский иск, если сочтет, что публикация порочит деловую репутацию. При этом доказывать, что информация неверна, должен тот, кто обратился в суд. Если факты правдивы, выиграть дело проще, но не все учитывают, что это потребует затрат, пояснила HR-эксперт.

"Публикация конфликта сама по себе не основание для выговора или увольнения по ТК РФ. Но если в компании есть локальные акты (положения о корпоративной этике, работе с информацией, конфиденциальности), с которыми сотрудник ознакомлен под подпись, и в них прямо запрещены такие посты (особенно если речь идет о разглашении коммерческой тайны или конфиденциальных данных), нарушение может стать основанием для дисциплинарного взыскания с увольнением", – добавила Лоикова.





При этом специалист призвала сотрудников не игнорировать репутационные риски для карьеры, поскольку рекрутеры, HR и службы безопасности при найме изучают соцсети кандидатов.

"Если в открытом доступе есть следы громкого конфликта с переходом на личности и критикой прошлого места, возникают вопросы: склонен ли человек к скандалам, умеет ли решать споры конструктивно. Даже если публикация – вынужденная мера, она воспринимается как угроза. Соискателя могут не допустить к собеседованию. Это не приговор, но повод для дополнительных вопросов и отсечки на этапе интервью", – подчеркнула эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Такое поведение оправданно, когда нужно привлечь внимание к системному нарушению (массовые задержки зарплат, грубые нарушения охраны труда), а внутренние каналы (профсоюзы, трудовая инспекция, суд) не дают быстрого результата. Цель – не "выпустить пар", а сформировать общественный резонанс. Пример из практики: сотрудник с задержкой выплат свыше 4 месяцев привлек внимание через соцсети, обратился в инстанции, и работодатель начал закрывать долг.

Однако, по мнению специалиста, прежде чем публиковать информацию в публичном пространстве, стоит попробовать решить проблему альтернативными способами: через переговоры с работодателем, обращение в трудовую инспекцию или к представителям профсоюза.

Если сотрудник все‑таки решает обнародовать ситуацию, она посоветовала предварительно показать текст юристу по трудовому праву, специалист поможет грамотно сформулировать материал, защитить права и минимизировать риски для дальнейшей карьеры. В публикации важно сосредоточиться на сути нарушения, избегая личных деталей, которые могут быть интерпретированы неоднозначно, заключила Лоикова.

