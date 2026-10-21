Пресс-показ фильма "Рождение империи" состоялся в Москве

Историческую драму "Рождение империи" представили журналистам. Роль Петра I исполнил Александр Горбатов, а его ближайшего сподвижника Александра Меншикова сыграл Милош Бикович. В фильме также снялись Юлия Пересильд и Ксения Утехина.

Сюжет картины объединяет военные сражения, придворные интриги и личную историю будущего императора. Одним из ключевых событий станет Полтавская битва.

Фильм выйдет в прокат 29 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.