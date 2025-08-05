Corriere della Sera: режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме

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Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, известный благодаря серии фильмов "Крестный отец", доставлен в римскую больницу Тор Вергата. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Журналисты заявили, что 86-летний Коппола был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ему будет необходимо пройти кардиологическое обследование.

Режиссер прилетел в Италию в середине июля. Там на кинофестивале он представил свой фильм "Мегалополис".

Ранее был госпитализирован народный артист России Иван Краско. По словам бывшего арт-директора актера Вячеслава Смородинова, состояние 94-летнего артиста оценивается как тяжелое.

Представитель актера уточнил, что ему необходим круглосуточный уход. Смородинов добавил, что сперва Краско хотели разместить в Доме ветеранов сцены, так как близкие не могут быть с ним круглосуточно. Сейчас для него пытаются найти учреждение, в котором за артистом будет организован должный уход.

