Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 16:13

Спорт

Кубок мэра Москвы по гольфу состоится 21 и 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кубок мэра Москвы по гольфу пройдет 21 и 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта.

Соревнования примет поле гольф-клуба "Москоу кантри клаб" в подмосковном Красногорске по адресу улица Международная, дом 1.

21 августа на поле выйдут гольфисты 2008–2016 годов рождения с точным гандикапом 36,0 и ниже. Формат игры – строук плей без учета гандикапа. 22-го числа поучаствовать смогут спортсмены 2007 года рождения и старше, чей гандикап составляет 28,0 и ниже.

Заявки принимаются до 12:00 18 августа. Подробности о правилах подачи документов и сроках опубликованы на сайте. Зрители могут посетить мероприятие бесплатно.

Организатором турнира выступает Федерация гольфа в Москве при поддержке департамента спорта.

Тем временем в "Лужниках" продолжается спортивный фестиваль в рамках городского проекта "Лето в Москве". Он продлится до 6 сентября.

Для гостей приготовили несколько тематических локаций. Например, в пляжной зоне открыта речная аллея – водный маршрут длиной 80 метров для катания на сапбордах. Там же работает пункт проката. Помимо этого, на площадке установили шесть кортов для игры в падел.

Москвичи могут заняться скалолазанием на площадках столичных парков

Читайте также


спортгород

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика