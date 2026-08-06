Кубок мэра Москвы по гольфу состоится 21 и 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кубок мэра Москвы по гольфу пройдет 21 и 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта.

Соревнования примет поле гольф-клуба "Москоу кантри клаб" в подмосковном Красногорске по адресу улица Международная, дом 1.

21 августа на поле выйдут гольфисты 2008–2016 годов рождения с точным гандикапом 36,0 и ниже. Формат игры – строук плей без учета гандикапа. 22-го числа поучаствовать смогут спортсмены 2007 года рождения и старше, чей гандикап составляет 28,0 и ниже.

Заявки принимаются до 12:00 18 августа. Подробности о правилах подачи документов и сроках опубликованы на сайте. Зрители могут посетить мероприятие бесплатно.

Организатором турнира выступает Федерация гольфа в Москве при поддержке департамента спорта.

Тем временем в "Лужниках" продолжается спортивный фестиваль в рамках городского проекта "Лето в Москве". Он продлится до 6 сентября.

Для гостей приготовили несколько тематических локаций. Например, в пляжной зоне открыта речная аллея – водный маршрут длиной 80 метров для катания на сапбордах. Там же работает пункт проката. Помимо этого, на площадке установили шесть кортов для игры в падел.

