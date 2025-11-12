МИД России и Казахстана обменялись нотами об учреждении российского консульства в Актау

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обменялись нотами, формирующими соглашение об учреждении генерального консульства РФ в городе Актау, передает ТАСС.

Церемония прошла в присутствии казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

Токаев прибыл в Россию 11 ноября. Переговоры глав двух государств продолжались около трех часов. В среду, 12 ноября, Путин и Токаев планировали выступить на пленарном заседании в рамках 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также подписать ряд двусторонних документов.

Впоследствии Токаев охарактеризовал свой визит в Москву как имеющий "особое значение" для истории взаимоотношений двух стран. Казахстанский лидер также пригласил российского президента совершить государственный визит в республику в следующем году.

Позднее Россия и Казахстан подписали меморандум о создании совместных школ в двух государствах. Также лидеры подписали Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Казахстана.