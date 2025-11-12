Москва и Астана договорились о завозе амурских тигров в Казахстан

Фото: 123RF.com/artman1

Москва и Астана подписали соглашение о завозе амурских тигров в Казахстан, сообщает РИА Новости.

Совместный план мероприятий по подготовке к перевозке и первичной адаптации животных с российской стороны подписал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, а с казахстанской – министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, уточнил ведущий церемонии подписания документов.

Токаев прибыл в Москву 11 ноября, после чего у него состоялись переговоры с Путиным. Они длились около 3 часов. Главы государств обсудили ситуацию в мире и сотрудничество двух стран.

На следующий день общение лидеров продолжилось. В ходе него Токаев пригласил российского коллегу посетить республику с госвизитом в следующем году. Путин ответил, что с удовольствием приедет в Казахстан.