17 декабря, 07:45

Общество

Желтый уровень опасности продлен в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до 21:00 среды, 17 декабря, из-за возможной гололедицы на дорогах. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в течение дня на фоне облачной погоды в столичном регионе могут ожидаться небольшие осадки, в том числе дождь.

Температура составит от 0 до плюс 2 градусов в Москве и от 0 до плюс 3 градусов – в Подмосковье. Порывы западного и юго-западного ветра не превысят 5–10 метров в секунду.

Метеорологи также рассказали, что минувшей ночью температура сильнее всего опустилась в подмосковном поселке Черусти, где было зафиксировано минус 1,5 градуса. В свою очередь, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано плюс 1,6 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что главной особенностью текущей декады декабря станут постоянные колебания температуры в районе 0 градусов.

Он предупредил, что это будет приводить к постоянному подмерзанию и оттаиванию влаги на поверхности. В связи с этим синоптик призвал быть предельно осторожным, особенно пешеходам на необработанных реагентами участках.

Плюсовая температура сохранится в Москве до 21 декабря

