Температура воздуха до плюс 3 градусов ожидается в Москве 21 декабря. Об этом рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам эксперта, до конца недели столбик термометра будет держаться в районе 0 градусов. В пятницу, 19 декабря, ожидается пасмурная погода. Осадки в виде мокрого снега возможны лишь на севере и северо-востоке Подмосковья. Воздух в этот день в Москве прогреется до плюс 1 градуса.

В выходные дни температура будет находиться в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов. 21 декабря в Москве может потеплеть до плюс 3 градусов. Ночью и утром возможна гололедица, уточнил Ильин.

Между тем морозы могут вернуться в столичный регион в начале или в середине следующей рабочей недели. Также синоптики предупреждали, что декабрь в Москве может завершиться дефицитом осадков. С начала месяца выпало 12,5 миллиметра осадков, то есть 24% от нормы.

Помимо этого, в городе наблюдался снежный покров, высота которого не превышала 3 сантиметров. При этом среднесуточная температура на базовой станции ВДНХ остается положительной – 0,2 градуса тепла. Этот показатель выше нормы на 4 градуса.

