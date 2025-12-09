Песков: пока нет понимания о том, как долго НДС может оставаться на уровне 22%

Фото: kremlin.ru

Решение увеличить налог на добавленную стоимость до 22% является обоснованным и необходимым, но пока нет точного понимания, как долго будет действовать такая ставка. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов. Также представитель Кремля указал, что решение о повышении НДС было принято с учетом всех оценок Минфина РФ и прогнозов.

Данный закон был подписан 28 ноября. При этом льготная ставка НДС на уровне 10% сохранилась для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, периодических изданий, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

Кроме того, от НДС были освобождены юридические лица, которые утратили статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но при этом продолжают выполнять его обязанности.