"Аэрофлот" попросил пассажиров заранее приезжать в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Аэрофлот" призвала пассажиров заранее приезжать в столичный аэропорт Шереметьево из-за прогнозируемой непогоды в Москве, передает РИА Новости.

"Пик непогоды ожидается в утреннее и дневное время 22 ноября. <...> Пассажирам, чей вылет запланирован на 22 ноября, рекомендуем прибывать в аэропорт Шереметьево заблаговременно", – указано в обращении авиакомпании.

В "Аэрофлоте" напомнили, что на дорогах столицы возможны затруднения. Для удобства проезда можно воспользоваться поездами "Аэроэкспресс".

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. В городе возможны ледяной дождь и снегопад, на дорогах может образоваться гололедица.

Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

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