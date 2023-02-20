Врач предположил, почему Сванидзе вывезли в Израиль

Фото: Агентство "Москва"

Российского журналиста Николая Сванидзе направили в израильскую клинику после улучшения. Психофизиотерапевт, нейрофизиолог, специалист по лечению коронавируса Сергей Нурисламов в беседе с "Общественной службой новостей" объяснил, почему телеведущего перевезли в Израиль.

"Если у Сванидзе есть сочетание пневмонии с какой-нибудь тяжелой патологией, о которой мы не знаем, то в Израиле с этим неплохо справляются", – отметил он.

По словам специалиста, в Израиле присутствует союз ученых, которые когда-то выезжали из СССР и Европы. Поэтому их исследования хорошо развиты, подчеркнул эксперт.

Врач считает, что израильские медики хорошо разбираются в онкологических заболеваниях. Он добавил, что причина также может заключаться в тяжелой пневмонии, которая связана с коронавирусом. Некоторые варианты инфекции способны сочетаться с вирусами гриппа, а в Израиле ситуация с палатами и аппаратами ЭКМО лучше, объяснил Нурисламов.

"Во-вторых, если журналиста повезли, то это же не его решение, раз он был в тяжелом состоянии. Это решение родственников", – заключил он.

О госпитализации Николая Сванидзе стало известно 6 февраля. Врачи диагностировали у него пневмонию и отек легких.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что состояние журналиста остается тяжелым. Отмечалось, что у Сванидзе наблюдаются проблемы с легкими и сепсисом.

17 февраля стало известно об улучшении состояния Сванидзе. Отмечалось, что наличие положительной динамики сделало возможным его перевод в другое медучреждение.

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