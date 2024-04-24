Бондарчук назвал "феноменальной" работу ИИ со звуком в фильме "Сто лет тому вперед"

Фото: Москва 24

Картина "Сто лет тому вперед" подвела итоги в индустрии кино за последние 30 лет, в том числе по звуку. Об этом продюсер фильма Федор Бондарчук, голосом которого также говорит один из персонажей – робот Вертер, рассказал в интервью телеканалу Москва 24.

Фильм "Сто лет тому вперед" вышел в прокат 18 апреля 2024 года. Его сюжет основан на одноименной повести Кира Булычева. Главные роли исполнили Александр Петров, Константин Хабенский, Юра Борисов и многие другие.

"Это подведение итогов, в том числе и в кинематографической индустрии за все 30 лет. По всем направлениям: звук, сценарий, актерская игра. Компьютерная графика на таком же уровне, а где-то и на шаг впереди того, что делают большие студии, которые занимаются подобным жанром", – подчеркнул Бондарчук.



Федор Бондарчук продюсер фильма Звук в картине феноменальный. Работа с искусственным интеллектом позволяет фантазировать и проверять свои фантазии тут же. Задач ему можно ставить много, а дальше все зависит от звукорежиссера.

Многие обозреватели неточно называют картину ремейком советской картины "Гостья из будущего", которая вышла в 1985 году, но, по словам продюсера, для фильма был написан оригинальный сценарий по произведению Булычева.

"На крепких плечах классической школы, проверенной у аудитории, в первую очередь молодой, мы писали свою историю. Это такая сложная и так много в себя вобравшая картина, которую готовили очень долго, и сценарий писали долго, и здесь нет ничего случайного. Мы специально подняли возраст наших героев, потому что те вопросы, с которыми сталкиваются молодые люди, – это сложные вопросы. А мы в студии никогда не пытались упрощать себе задачи, в том числе и в выборе тем", – добавил он.

Полное интервью с Федором Бондарчуком смотрите 27 апреля в 13:35 и 16:35 на телеканале Москва 24.

Ранее Бондарчук заявил, что сериал "ГДР" побил рекорд "Слова пацана" по количеству привлеченной аудитории. Он уточнил, что, в отличие от "Слова пацана", "ГДР" был показан сразу, а не по одной серии каждую неделю.