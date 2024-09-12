Авторы сериала "Король и Шут" начнут съемки полнометражного продолжения в этом году

Фото: кадр из сериала "Король и Шут"; режиссер – Рустам Мосафир/производство – Плюс студия, Лунапарк, Лига Фильм

Съемки полнометражного продолжения сериала "Король и Шут" начнутся уже в 2024 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя "Плюс студии" Михаила Китаева.

"Король и Шут" – это не конечная история, мы будем ее продолжать", – отметил Китаев в ходе деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

Ожидается, что новый фильм выйдет на экраны в 2025 году. Также в рамках развития вселенной сериала должны выйти еще несколько дополнительных проектов, заключил Китаев.

Ранее о возможности продолжения рассказывал исполнитель роли Князя Влад Коноплев. Он уточнял, что до этого об этом уже подтверждалось в фильме о фильме. О сроках начала съемок на тот момент не говорилось. Отмечалось, что сценарий к новой кинокартине напишет не предыдущий сценарист Дмитрий Лемешев, а режиссер Рустам Мосафир.

