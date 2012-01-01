Дэвид Бекхэм поделился с подписчиками фото и видео с огорода

Дэвид Бекхэм поделился в соцсетях своими успехами на грядках: футболист не скрывает, что любит возиться в огороде. Кто еще из знаменитостей в свободное время выращивает фрукты и овощи, расскажет Москва 24.

Дэвид Бекхэм

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/David Beckham

Футболист всерьез увлекся садоводством и фермерством несколько лет назад. На участке в районе Котсуолдс (Англия), недалеко от города Чиппинг-Нортон он обустроил грядки, теплицы, развел кур и даже завел мини-пасеку с несколькими ульями. Супруг Виктории Бекхэм часто делится успехами со своими подписчиками в соцсетях, выкладывая фотографии и видео урожая.

24 марта Дэвид опубликовал в личном блоге снимки своего сада, на которых сидит возле кустистой грядки, а его собаки нюхают цветущие нарциссы.

"Деревенский папаша", – написал футболист под фото.

Дэвид выращивает на участке зелень, овощи, но с особым трепетом относится к цветам, букетами из которых украшает свой дом.

"Раньше моими увлечениями были мотоциклы и кемпинг, а теперь – капуста, мед и цветы для дома", – шутит Бекхэм в соцсетях.

Риз Уизерспун

У голливудской блондинки есть ранчо в Калифорнии, на котором она развела целый скотный двор с курами, свиньями, козлами и ослами. Там актриса выращивает на грядках огурцы, помидоры, травы, цукини и подсолнухи.

"Это напоминает мне детство, Теннесси, где я выросла", – рассказывала актриса в одном из интервью.

Правда, однажды Риз столкнулась с проблемой: из-за загруженного графика она не успевала окучивать все грядки, поэтому в итоге решила сократить их количество.

Сергей Безруков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер тоже любит проводить свободное время на даче вместе с женой Анной Матисон и тремя детьми. Звезда "Бригады" нередко делится с подписчиками фотографиями с загородного отдыха и рассказывает, что с супругой выращивает на огороде овощи и фрукты. Также на участке есть плодовые деревья.

В 2021 году актер в своем блоге хвастался кадрами впечатляющего урожая свеклы, редьки и кабачков. Безруков отмечал, что есть свои овощи – особое удовольствие: например, огурцы Сергей больше любит не в салате, а прямо с грядки.

Мария Кожевникова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Звезда "Универа" и мать четверых сыновей – заядлая дачница. СМИ рассказывали, что актриса выращивает на своем огороде огурцы, помидоры, перцы, клубнику, малину, смородину, крыжовник и даже пыталась культивировать арбузы.

В одном из интервью Мария призналась, что поначалу увлечение садоводством было вынужденным: у сына Максима появилась аллергия на покупные помидоры. Тогда Кожевникова решилась посадить на участке несколько кустов овощей. По ее словам, сын ел домашние томаты "килограммами", и все было хорошо. В итоге Марии пришлось по душе новое хобби, и она стала приучать детей к работе на земле.

Опра Уинфри

Фото: AP Photo/Paul Sancya

На своей ферме на Гавайях телеведущая выращивает фрукты и овощи. Опра с гордостью делится в соцсетях фотографиями урожая, богатство которого впечатляет: полные корзины гороха, зелени, клубники, лимонов и лаймов. Даже статус одной из самых состоятельных женщин США не мешает Уинфри самозабвенно копаться на грядках.

Анастасия Макеева

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса рассказывала в интервью, что стала проводить много времени на даче в период пандемии. Сначала Анастасия занялась восстановлением загородного дома: научилась класть плитку, красить. Затем Макеева облагородила участок: высадила цветы, огурцы, помидоры, клубнику, зелень, а также кустарники и плодовые деревья – яблони, груши и черешню.

Анастасия признавалась, что новое занятие ее вдохновило и она стала серьезнее разбираться в теме, узнавать секреты бывалых садоводов. Ну а зимой актриса устраивает маленький огород прямо на подоконнике московской квартиры: под специальными лампами у нее растут перец и маленькие помидоры.