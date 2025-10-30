Роботы-уборщики появились в обновленных столичных школах

Фото: телеграм-канал "Московское образование"

Роботы-уборщики начали работать в обновленных московских школах № 1514, 281 и 1387, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Как уточнили в ведомстве, во время уроков умные машины моют полы в рекреационных зонах на всех этажах, а на переменах возвращаются на док-станцию, чтобы зарядиться и пополнить запасы воды. Всего за день эти устройства очищают более чем 4,8 тысячи квадратных метров пространства.

В департаменте добавили, что появление роботов оценили учащиеся, которые начали придумывать им имена.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о том, что ученики московских инженерных и ИТ-классов регулярно разрабатывают прототипы умных устройств. В частности, ученики школы № 1430 имени Героя Социалистического Труда Г. В. Кисунько сумели создать модель корабля-носителя и группы небольших аппаратов, предназначенные для очистки орбиты от космического мусора.

В свою очередь, ребята из школы № 548 "Царицыно" запрограммировали промышленного робота-манипулятора, который нужен для успешного обучения школьников и студентов колледжей программированию и робототехнике.

