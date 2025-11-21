Форма поиска по сайту

21 ноября, 14:48

Происшествия

И. о. вице-премьера Башкирии Марзаев зааплодировал после вынесения приговора

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан"

Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев зааплодировал во время вынесения ему приговора по делу о взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание проходило в Ленинском районном суде Уфы. Инстанция назначила политику 13 лет заключения и предписала выплатить штраф в размере 561 миллиона рублей.

Кроме того, суд лишил его государственных наград и почетных званий, а также конфисковал имущество, включая недвижимость, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии и Ставропольском крае, автомобили, дорогостоящие часы, мобильные телефоны и компьютеры.

Как отмечают журналисты, Марзаев во время оглашения приговора сохранял спокойствие и пил кофе, а после завершения чтения встал и демонстративно зааплодировал.

Дело в отношении и. о. вице-премьера Башкирии было возбуждено в конце сентября 2024 года. В октябре того же года Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО.

По версии следствия, Марзаев получил взятку от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение подписания госконтрактов на возведение дорог. Посредником при передаче денег был министр транспорта республики Александр Клебанов. Сумма взятки оценивалась в 37 миллионов рублей.

судыпроисшествиярегионы

