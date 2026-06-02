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02 июня, 13:54

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Фильм "Закулисье реальности" побил рекорд студии A24 по сборам за первый уикенд

"Закулисье реальности": как фильм 20-летнего блогера стал рекордсменом проката

Фильм "Закулисье реальности", снятый 20-летним американским блогером Кейном Парсонсом, стал хитом киностудии A24. Чем он захватил публику – в материале Москвы 24.

"От всего сердца спасибо за этот фильм"

Фото: Getty Images/Amanda Edwards

Зрительская премьера фильма "Закулисье реальности" состоялась в США 29 мая. По данным издания Deadline, в первые выходные картина собрала 81,4 миллиона долларов в Америке и 118 миллионов в мире, показав лучший старт среди работ студии A24. При этом производство фильма обошлось всего в 10 миллионов долларов.

Проект снял 20-летний американский блогер Кейн Парсонс. Он стал самым молодым режиссером, чей фильм занял первое место в прокате с огромными кассовыми сборами. По данным СМИ, предыдущий рекорд принадлежал супергеройскому триллеру "Хроника" Джоша Транка, которому на момент выхода в 2012-м было 27 лет.

Главные роли в "Закулисье реальности" исполнили Чиветель Эджиофор ("12 лет рабства"), Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность") и Марк Дюпласс ("Талли"). По сюжету неудачливый продавец мебели Кларк нашел в подвале своего магазина скрытый портал в другое измерение. В результате он оказался в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров, где пространство и время не подчиняются логике, а за каждым углом может скрываться что-то жуткое.

Фото: кадр из фильма "Закулисье реальности"; режиссер – Кейн Парсонс; производство – A24

Новый хоррор получил хорошие оценки: 89% на Rotten Tomatoes и 7,2 из 10 на IMDb. В официальном аккаунте киностудии A24 в соцсетях картина удостоилась одобрения от подписчиков: трейлер собрал более 1,3 миллиона лайков.

"От всего сердца спасибо за этот фильм", "наконец-то хороший фильм в 2026 году", "я не могу понять, насколько я в восторге от этого", "я уже давно не был так взволнован из-за нового фильма", "не могу поверить, что идея лиминальных (пограничных, переходных. – Прим. ред.) пространств проявилась в целом фильме", – написали комментаторы под трейлером.

В российском прокате "Закулисье реальности" стартует 4 июня.

Будет продолжение?

Фото: кадр из фильма "Закулисье реальности"; режиссер – Кейн Парсонс; производство – A24

В основу хоррора легла страшилка, распространившаяся в Сети, про место, напоминающее лабиринт из бесконечных желтых комнат с жужжащими люминесцентными лампами, пустых офисов и коридоров, из которых невозможно выбраться. Эта история появилась еще в 2019-м, и фанаты стали интерпретировать ее по-своему.

Парсонс, известный в Сети как Kane Pixels, тоже присоединился к увлечению и начал выкладывать короткие видео на YouTube, вдохновленные этой идеей. Причем он создавал помещения с помощью 3D-графики.

Ролики стали вирусными. В начале 2022-го они привлекли внимание продюсеров. В частности, контентом заинтересовались компании Джеймса Вана и Шона Леви. Так история из интернета получила полнометражную адаптацию.

Во время пресс-тура "Закулисья реальности" Парсонс не скрывал, что хочет расширить историю и снять несколько фильмов. При этом официального подтверждения от киностудии A24 о том, что будет сиквел, пока не поступало.

Однако издание Deadline со ссылкой на инсайдера сообщило, что после успешного старта хоррора Парсонс начал поиски соавтора для работы над сиквелом.

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