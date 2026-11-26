Египет заменит привычные визы на QR-коды, сообщили в местном министерстве туризма и древностей. Что известно о нововведении и как оно повлияет на отдых, разбиралась Москва 24.

Готовить деньги?

Египет заменит привычные визы в паспортах на электронные QR-коды. Соответствующую информацию опубликовали СМИ со ссылкой на письмо, которое министерство туризма и древностей страны разослало туркомпаниям и авиаперевозчикам.

Причем первым аэропортом, где система уже заработала, стала авиагавань в Каире: это произошло 1 августа 2026 года, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.

Далее, согласно предложенному графику, цифровую визу планируют распространить на Сфинкс и Александрию – с 1 марта 2027 года, на Эль-Аламейн и Марса-Матрух – с 1 мая, на Хургаду – с 1 июля, на Марса-Алам – с 1 сентября, на Луксор и Асуан – с 1 октября. По Шарм-эш-Шейху и Табе даты пока не определены, уточнил он.





Михаил Абасов эксперт РСТ, руководитель аналитического центра АПКАП Суть нововведения – замена привычной бумажной наклейки в паспорте на QR-код. Получить его можно заранее через официальный сайт visaonarrival.gov.eg или мобильное приложение либо оформить в терминале самообслуживания по прибытии. Код действует семь дней с даты выдачи, так что туристы должны учитывать этот срок.

Абасов уточнил, что главная цель реформы – разгрузить очереди на оформление визы. В итоге на контроле QR-код сканируют вместе с загранпаспортом. То есть для российских туристов процедура почти не изменится.

"После отладки системы это должно занимать меньше времени, чем ожидание в очереди за наклейкой. Есть, впрочем, технический нюанс: оплата через сайт, приложение или терминал требует карты, которая работает за рубежом. Впрочем, в аэропорту Каира цифровую визу можно приобрести и за наличные доллары в отделениях банков в зоне прилета", – пояснил эксперт.

Заметнее всего нововведение отразится на цене. С 1 января 2027 года базовый визовый сбор увеличивается с 30 до 33 долларов, к нему добавляется сервисный в 6 долларов за оформление QR-кода. В итоге цифровая виза по прибытии будет стоить 39 долларов на туриста. В Каире, где система уже работает, она пока обходится в 36 долларов.

"На прайс пакетных туров эти изменения практически не повлияют. Виза по прибытии традиционно оплачивается туристом самостоятельно в аэропорту и в стоимость путевки, как правило, не входит. Для семейной поездки рост выльется в несколько десятков долларов – относительно цены тура сумма небольшая, но закладывать ее в бюджет все же стоит", – уточнил эксперт.

В целом, по мнению Абасова, речь идет скорее о технической смене формата, чем о существенном удорожании отдыха в Египте.

Вместе с тем вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) РФ Алексан Мкртчян объяснил Москве 24, что чаще всего россияне летят именно в Шарм-эш-Шейх, то есть на Синайский полуостров.

"Там для граждан РФ ни бумажные наклейки, ни QR-коды не нужны (если турист планирует провести там не более 15 дней. – Прим. ред.). Виза требуется для остальной территории Египта, куда входят Хургада, Каир и новый аэропорт Эль-Аламейн", – отметил эксперт.

Важные нюансы

При этом Алексан Мкртчян напомнил, что при поездке в Египет следует учитывать другие, не менее важные нюансы. Один из них – правила торговли на рынках. Например, в РФ сбить цену на 5–10% считается большой удачей, и никто не решится предложить за вещь стоимостью 100 рублей всего 20. В Египте же это нормальный рабочий диалог.

"Если называют цену в 100 фунтов, вы смело предлагаете 5 и в итоге сойдетесь на 10. Торговцы там изначально завышают стоимость в 3–5, а то и в 20 раз, поэтому психологически к этому нужно быть готовым заранее", – предупредил он.

Также не следует приобретать экскурсии у случайных продавцов на улице, так как в подобных случаях нет ни проверенных водителей, ни действующей страховки. Крайне важно не пытаться вывозить кораллы в качестве сувенира – за это в лучшем случае предусмотрен крупный штраф. В отношении особо ценных экземпляров возможны и административные санкции вплоть до ареста, предостерег Мкртчян.

В поездке важно помнить и о качестве местной водопроводной воды. Она не соответствует стандартам питьевой, поэтому для умывания, чистки зубов и так далее следует использовать бутилированную, предупредила в разговоре с Москвой 24 тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

"Также стоит быть аккуратным и с финансами: например, не менять валюту на местные фунты, поскольку это невыгодно: в туристических зонах везде принимают доллары. При этом важно тщательно проверять сдачу, так как продавцы нередко намеренно отдают купюры старого образца, от которых им выгодно избавиться", – предупредила специалист.



Наталия Ансталь тревел-блогер и руководитель турфирмы Важно понимать и то, что после закрытия пляжа заходить в воду опасно. Вся морская жизнь активизируется именно ночью, а значит, увеличивается шанс наступить на морского ежа или встретить у берега ядовитую рыбу. Отдыхающим надо помнить и о защите от солнца: при морских прогулках или в период активного свечения обязательно использовать крем SPF 50 и головной убор.

Также популярная в стране ловушка – "заманчивые" предложения. Если местные предлагают покататься на верблюде ради красивых фото, стоит трижды подумать. Главное правило – не верить фразе "это бесплатно". Сесть на животное можно и даром, но при попытке слезть с него торговцы начнут требовать деньги: пока турист не заплатит, его могут и не отпустить. Если покататься действительно хочется, цену уточняют до того, как забраться на верблюда, предупредила Ансталь.

"То же происходит с местными, которые предлагают бесплатно сфотографировать на фоне Сфинкса. Ни в коем случае нельзя отдавать им телефон. Даже если снимки уже сделаны, заплатить все равно придется. С бедуинами примерно такая же история", – объяснила она.



В целом Египет – направление круглогодичное, но есть нюансы. Например, самым комфортным сезоном, когда нет ни холода, ни изнуряющей жары, считаются два периода: с апреля по июнь включительно, когда температура составляет примерно 28–30 градусов, и с сентября по ноябрь, когда около 30–32. В пиковые комфортные месяцы цены на путевки растут как минимум на 20–30%. Средний чек на неделю на двоих составляет порядка 160–170 тысяч рублей и выше (с перелетом), и это за простые, непритязательные отели.





Наталия Ансталь тревел-блогер и руководитель турфирмы Ездить в июле также можно, но важно учитывать собственную переносимость жары: погода в это время держится на средней отметке примерно в 38–40 градусов. При нагревании воздуха такой отпуск может стать настоящим испытанием. Однако есть люди, которые спокойно летают даже в августе, когда температура может быть выше 40 градусов, и не испытывают никаких проблем.

Также Ансталь уточнила, что февраль и март тоже лучше не рассматривать либо стоит выбирать исключительно безветренные бухты. В этот период температура держится в пределах 20–22 градусов, однако, если учесть песчаные бури и сильные ветры, по ощущениям становится холоднее.

"При этом в несезон цены, безусловно, ощутимо проседают. Можно найти варианты за 130–140 тысяч на неделю на двоих. И если сравнивать с Турцией, то Египет, безусловно, более доступный по цене регион в целом. Многие говорят, что в Турции классные отели, а в Египте все старое, но на самом деле там очень много хороших, отремонтированных и совсем новых гостиниц", – заявила специалист.

Главное в этом вопросе – уделить больше времени на поиск и отбор вариантов. Однако чаще всего работает простое правило: чем проще отель, тем он дешевле, заключила Ансталь.

