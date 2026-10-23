Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 16:09

Общество
Главная / Истории /

Ветеринар Шеляков поддержал введение в России ОМС для домашних животных

Питомцы под защитой: зачем в России хотят ввести ОМС для животных

В Общественной палате предложили рассмотреть введение полиса ОМС для домашних животных, чтобы повысить качество обслуживания в ветклиниках и снизить финансовую нагрузку на хозяев питомцев. Насколько это возможно, разбиралась Москва 24.

Питомцы под защитой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров предложил ввести в России полис ОМС для домашних животных. В беседе с ТАСС он отметил, что такой полис защитит владельцев от внезапных расходов, откроет доступ к бесплатным медицинским услугам, а также заставит ветцентры бережнее относиться к пациентам.

Общественник подчеркнул, что появление такой страховки позволит вести точный учет численности животных. Кроме того, мера поможет убрать с рынка недобросовестные ветеринарные центры, которые завышают стоимость лечения или оказывают медицинскую помощь на низком уровне, предлагая разные цены на одинаковые процедуры.

Кроме того, будет контролироваться прохождение финансовых средств через систему электронного документооборота. При утверждении полиса снизится риск того, что домашних животных будут выбрасывать на улицу.
Евгений Машаров
зампред комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан

Машаров также считает, что ветеринарный полис обеспечит тяжелобольным животным квоты на сложные операции. Кроме того, бесплатные обследования помогут бездомным животным быстрее находить владельцев, что в перспективе позволит ликвидировать приюты. Однако для запуска такой системы медицинского страхования придется кардинально пересмотреть действующее законодательство.

Ранее в Госдуму уже вносили законопроект о налоговом вычете для владельцев домашних животных, который должен распространяться на оплату лечения питомцев, включая профилактику и диагностику, а также на покупку ветеринарных препаратов.

При этом первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов тогда напомнил, что такие предложения выдвигались уже не раз и ни одно из них так и не было принято.

В свою очередь, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил, что прямой практической пользы для владельцев животных от идеи будет немного, ведь сам по себе налоговый вычет – сравнительно небольшая сумма.

"Непростой вопрос"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комментируя предложение общественников, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил в беседе с Москвой 24, что пока рано обсуждать подобные инициативы.

"На данный момент нам необходимо отрегулировать ОМС для людей и решить вопросы с финансированием государственного здравоохранения. Может быть, когда-нибудь мы придем к созданию ОМС для животных, но, скорее всего, не раньше чем лет через 10–15", – предположил депутат.

Он добавил, что для повышения ответственности за животных необходимо сделать еще ряд предварительных шагов.

В первую очередь надо будет понимать, у кого есть животные, а это вопрос очень болезненный и непростой, и в регионах он должен решаться по-разному. Где-то к этому готовы, например в Москве, а где-то, как в Сибири, на Дальнем Востоке, к этому еще подходить рано. Например, есть у оленеводов 40 собак, и вот они бегают по улице. А вы сейчас их будете регистрировать, следить за ними и тому подобное, да еще и налогами облагать – это будет воспринято не очень хорошо, мягко говоря.
Алексей Куринный
член комитета Госдумы по охране здоровья

Инициатива вызывает много вопросов, связанных с ответственностью и надлежащим обращением, и они должны решаться поэтапно, с привязкой к конкретной ситуации, подчеркнул Куринный.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В свою очередь, ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, что подобные новшества многими воспринимаются очень осторожно, поскольку есть опасения, что меры приведут к дополнительным налогам или обязательствам.

"Думаю, пока у нас мало разъяснительной информации. Но, если сравнить эту идею, например, с обязательным автострахованием, нет ничего плохого, что при необходимости животное получит помощь", – отметил эксперт.

Также, возможно, хозяин питомца не будет затягивать с походом к ветеринару, если увидит какие-то симптомы: он будет знать, что часть расходов покроет ОМС, предположил Шеляков.

Кроме того, в рамках этой работы можно ввести чекап животных, причем он может быть бесплатным. Допустим, владельцу начнет приходить сообщение: "Вашему питомцу пора проходить диспансеризацию". И хозяин подумает: "Может, сходим, раз предлагают".
Михаил Шеляков
ветеринарный врач высшей категории

Специалист добавил, что выявление заболеваний на ранних этапах – это основная задача: на таких стадиях лечится практически все, даже онкология. Поэтому мера повысит ответственность владельцев и улучшит здоровье животных.

При этом, говоря о потенциальном росте нагрузки на ветеринаров, он отметил, что с таким количеством клиник по стране они должны справиться. Их наличие становится обязательным атрибутом даже в маленьких населенных пунктах, поэтому волноваться на этот счет не стоит, заключил Шеляков.

Читайте также


Старкина Маргарита

животныеобществоистории

Главное

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика