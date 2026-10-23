Ветеринар Шеляков поддержал введение в России ОМС для домашних животных

В Общественной палате предложили рассмотреть введение полиса ОМС для домашних животных, чтобы повысить качество обслуживания в ветклиниках и снизить финансовую нагрузку на хозяев питомцев. Насколько это возможно, разбиралась Москва 24.

Питомцы под защитой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров предложил ввести в России полис ОМС для домашних животных. В беседе с ТАСС он отметил, что такой полис защитит владельцев от внезапных расходов, откроет доступ к бесплатным медицинским услугам, а также заставит ветцентры бережнее относиться к пациентам.

Общественник подчеркнул, что появление такой страховки позволит вести точный учет численности животных. Кроме того, мера поможет убрать с рынка недобросовестные ветеринарные центры, которые завышают стоимость лечения или оказывают медицинскую помощь на низком уровне, предлагая разные цены на одинаковые процедуры.





Евгений Машаров зампред комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Кроме того, будет контролироваться прохождение финансовых средств через систему электронного документооборота. При утверждении полиса снизится риск того, что домашних животных будут выбрасывать на улицу.

Машаров также считает, что ветеринарный полис обеспечит тяжелобольным животным квоты на сложные операции. Кроме того, бесплатные обследования помогут бездомным животным быстрее находить владельцев, что в перспективе позволит ликвидировать приюты. Однако для запуска такой системы медицинского страхования придется кардинально пересмотреть действующее законодательство.

Ранее в Госдуму уже вносили законопроект о налоговом вычете для владельцев домашних животных, который должен распространяться на оплату лечения питомцев, включая профилактику и диагностику, а также на покупку ветеринарных препаратов.

При этом первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов тогда напомнил, что такие предложения выдвигались уже не раз и ни одно из них так и не было принято.

В свою очередь, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил, что прямой практической пользы для владельцев животных от идеи будет немного, ведь сам по себе налоговый вычет – сравнительно небольшая сумма.

"Непростой вопрос"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комментируя предложение общественников, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил в беседе с Москвой 24, что пока рано обсуждать подобные инициативы.

"На данный момент нам необходимо отрегулировать ОМС для людей и решить вопросы с финансированием государственного здравоохранения. Может быть, когда-нибудь мы придем к созданию ОМС для животных, но, скорее всего, не раньше чем лет через 10–15", – предположил депутат.

Он добавил, что для повышения ответственности за животных необходимо сделать еще ряд предварительных шагов.





Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья В первую очередь надо будет понимать, у кого есть животные, а это вопрос очень болезненный и непростой, и в регионах он должен решаться по-разному. Где-то к этому готовы, например в Москве, а где-то, как в Сибири, на Дальнем Востоке, к этому еще подходить рано. Например, есть у оленеводов 40 собак, и вот они бегают по улице. А вы сейчас их будете регистрировать, следить за ними и тому подобное, да еще и налогами облагать – это будет воспринято не очень хорошо, мягко говоря.

Инициатива вызывает много вопросов, связанных с ответственностью и надлежащим обращением, и они должны решаться поэтапно, с привязкой к конкретной ситуации, подчеркнул Куринный.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В свою очередь, ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, что подобные новшества многими воспринимаются очень осторожно, поскольку есть опасения, что меры приведут к дополнительным налогам или обязательствам.

"Думаю, пока у нас мало разъяснительной информации. Но, если сравнить эту идею, например, с обязательным автострахованием, нет ничего плохого, что при необходимости животное получит помощь", – отметил эксперт.

Также, возможно, хозяин питомца не будет затягивать с походом к ветеринару, если увидит какие-то симптомы: он будет знать, что часть расходов покроет ОМС, предположил Шеляков.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Кроме того, в рамках этой работы можно ввести чекап животных, причем он может быть бесплатным. Допустим, владельцу начнет приходить сообщение: "Вашему питомцу пора проходить диспансеризацию". И хозяин подумает: "Может, сходим, раз предлагают".

Специалист добавил, что выявление заболеваний на ранних этапах – это основная задача: на таких стадиях лечится практически все, даже онкология. Поэтому мера повысит ответственность владельцев и улучшит здоровье животных.

При этом, говоря о потенциальном росте нагрузки на ветеринаров, он отметил, что с таким количеством клиник по стране они должны справиться. Их наличие становится обязательным атрибутом даже в маленьких населенных пунктах, поэтому волноваться на этот счет не стоит, заключил Шеляков.