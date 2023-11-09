Собянин рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные компании продолжают презентовать свои разработки для импортозамещения. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Так, один из производителей выпустил преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи, отметил градоначальник.

"Он позволяет из высокочастотных сигналов создавать низкочастотные. Благодаря им передается информация в приборы и устройства радиолокационных станций, систем спутниковой связи, цифровых коммуникационных систем и радиорелейных линий", – объяснил мэр.

Собянин обратил внимание, что новые преобразователи в настоящее время активно применяют на базе российского сегмента МКС.

Другая компания разработала уникальные светодиодные модули для медиафасадов. Градоначальник подчеркнул, что они отличаются высоким качеством изображения. Он рассказал, что раньше такие модули выпускал только один производитель, который ушел из РФ.

По словам мэра, российские модули получились почти вполовину дешевле, а по характеристикам оказались ничуть не хуже.

Собянин также добавил, что власти города стараются поддерживать отечественные разработки. Промышленники могут ознакомиться со всеми видами помощи на Инвестиционном портале Москвы, резюмировал он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что параллельный импорт начал мешать развитию в стране отечественных разработок.

По его словам, все еще не удалось достичь баланса между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции. Из-за этого российские компании часто не пользуются отечественным научно-техническим потенциалом для перспективных разработок, а просто покупают уже готовые иностранные продукты, объяснил он.



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