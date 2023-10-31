Секретарь Совбеза РФ заявил о вреде параллельного импорта для отечественных разработок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что параллельный импорт начал мешать развитию в стране отечественных разработок, пишет РИА Новости.

"Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров", – подчеркнул он на выездном совещании в Томске.

Говоря про ситуацию в Сибири секретарь СБ отметил, что планы по импортозамещению и локализации производства критически важных видов продукции выполняются, однако все задачи по достижению технологической независимости в РФ пока не удалось решить.

"Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно всего на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно", – уточнил Патрушев.

В частности, все еще не разработан баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции. Из-за этого российские компании часто не пользуются отечественным научно-техническим потенциалом для перспективных разработок, а просто покупают уже готовые иностранные продукты, заключил секретарь Совбеза.

Ранее аналитики рассказали, что в первой половине текущего года импорт ноутбуков в РФ сократился на 46% по сравнению с показателями 2021 года. Отмечается, что за этот же период на рынке появилось больше отечественных брендов, их доля выросла более чем в пять раз.

Меньше всего на российский рынок начали завозить ноутбуки от американских производителей HP и Dell, их доля упала на 20%, к тому же объем поставок в РФ значительно сократился.

Снижение импорта началось еще в прошлом году, он связал это с перенасыщением рынка, которое наблюдалось в период пандемии. Второй причиной произошедшего аналитики назвали уход ряда западных компаний.



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