Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 06:58

Транспорт

"Аэрофлот" открыл продажу субсидированных билетов

Фото: depositphotos/Nordroden

"Аэрофлот" открыл продажу билетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что льготная программа была впервые расширена до 25 направлений, причем значительная часть из них приходится на Дальний Восток.

Перелет в Москву из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Магадана будет стоить 10,2 тысячи рублей. Из Благовещенска билет обойдется в 9,7 тысячи рублей, а из Якутска и Улан-Удэ – в 9,2 тысячи рублей.

Программа также включает субсидированные рейсы между городами Дальнего Востока. Владивосток будет связан льготными тарифами с Хабаровском, Петропавловском-Камчатским и Южно-Сахалинском.

Кроме того, субсидии распространяются на перелеты через крупные региональные авиаузлы. Льготные рейсы будут доступны между Хабаровском и Магаданом, Иркутском, Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском, Красноярском и Новосибирском. Через Красноярск по специальным тарифам можно будет долететь до Хабаровска и Благовещенска.

Также для жителей Дальнего Востока сохраняется и возможность субсидированных перелетов в Санкт-Петербург, в том числе из Владивостока.

До этого в "Аэрофлоте" заявили, что число полетов между Москвой и Калининградом с 31 декабря по 3 января будет увеличено. В авиакомпании объяснили это решение тем, что спрос в этот период на перелеты значительно возрастает.

Читайте также


транспорт

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика