"Аэрофлот" открыл продажу субсидированных билетов

Фото: depositphotos/Nordroden

"Аэрофлот" открыл продажу билетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что льготная программа была впервые расширена до 25 направлений, причем значительная часть из них приходится на Дальний Восток.

Перелет в Москву из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Магадана будет стоить 10,2 тысячи рублей. Из Благовещенска билет обойдется в 9,7 тысячи рублей, а из Якутска и Улан-Удэ – в 9,2 тысячи рублей.

Программа также включает субсидированные рейсы между городами Дальнего Востока. Владивосток будет связан льготными тарифами с Хабаровском, Петропавловском-Камчатским и Южно-Сахалинском.

Кроме того, субсидии распространяются на перелеты через крупные региональные авиаузлы. Льготные рейсы будут доступны между Хабаровском и Магаданом, Иркутском, Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском, Красноярском и Новосибирском. Через Красноярск по специальным тарифам можно будет долететь до Хабаровска и Благовещенска.

Также для жителей Дальнего Востока сохраняется и возможность субсидированных перелетов в Санкт-Петербург, в том числе из Владивостока.

