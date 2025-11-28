"Аэрофлот" добавит четыре рейса между Москвой и Калининградом в праздники

Фото: depositphotos/Nordroden

"Аэрофлот" увеличит число полетов между Москвой и Калининградом с 31 декабря по 3 января, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Прогнозируется, что спрос в этот период значительно возрастает.

Ранее сообщалось, что количество бронирований туров на период с декабря по февраль снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. По словам вице-президента ассоциации Сергея Ромашкина, это связано с общей экономической ситуацией, аналогичные тенденции заметны в ретейле и кредитовании.

При этом глубина бронирования зимних поездок по России остается высокой – 60-80 дней. Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Крым.