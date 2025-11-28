28 ноября, 11:45Транспорт
"Аэрофлот" добавит четыре рейса между Москвой и Калининградом в праздники
Фото: depositphotos/Nordroden
"Аэрофлот" увеличит число полетов между Москвой и Калининградом с 31 декабря по 3 января, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Прогнозируется, что спрос в этот период значительно возрастает.
Ранее сообщалось, что количество бронирований туров на период с декабря по февраль снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. По словам вице-президента ассоциации Сергея Ромашкина, это связано с общей экономической ситуацией, аналогичные тенденции заметны в ретейле и кредитовании.
При этом глубина бронирования зимних поездок по России остается высокой – 60-80 дней. Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Крым.